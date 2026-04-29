오중기, 경주 5대 공약 발표, 국가유산청·한수원 이전 등 차별화된 공약 제시 [6·3의 선택]

오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보는 29일 경주시청 앞에서 기자회견을 열고 경주 발전을 위한 5대 핵심 공약을 발표했다.

오중기 더불어민주당 경북도지사 예비후보는 29일 경주시청 앞에서 기자회견을 열고 경주 발전을 위한 5대 핵심 공약을 발표하고 있다. 오중기 캠프 제공

오 후보는 "신라 천년고도인 경주를 '글로벌 역사문화도시'이자 '첨단미래산업의 선도 도시'로 도약시키겠다"고 밝혔다.

국가유산청을 경주로 이전해 천년 유산의 보호와 관리를 체계화하고 첨단 기술을 접목해 경주를 대한민국 대표 K-역사문화 콘텐츠 허브이자 글로벌 역사문화 테마공원으로 완성하겠다고 약속했다.

또 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 경주포럼 정례화와 APEC 기념 문화의 전당 건립을 통해 경주를 글로벌 회의·컨벤션 거점 도시로 육성하는 방안을 제시했다.

이와 함께 양성자가속기의 성능을 세계적 수준인 200MeV급으로 고도화하고, 도심과 멀리 떨어져 지역 발전에 한계가 있는 한국수력원자력 본사를 시내권으로 이전해 도시 발전의 실질적인 동력으로 삼겠다고 공약했다.

오중기 후보는 "이재명 대통령 직통 도지사로서 정부와 긴밀히 협력해 국책사업 반영과 예산 확보를 반드시 이뤄내겠다"며 경주를 천년고도에서 첨단 미래산업의 도시로 변모시키는 경북 대전환을 시작하겠다"고 강조했다.

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