DL이앤씨, SMR 투자 성과 가시화…엑스에너지 지분가치 6배

DL이앤씨가 투자한 미국 소형모듈원전(SMR) 기업 엑스에너지의 지분 가치가 3년 만에 6배로 증가했다.

29일 DL이앤씨에 따르면 28일(현지시간) 기준 엑스에너지 지분 가치는 약 1720억원이다. DL이앤씨는 2023년 1월 엑스에너지의 시리즈C(사업 확장 단계에 받는 투자)에 약 300억원으로 참여했다. 투자금 대비 지분 가치가 약 6배로 늘어난 셈이다.

딩카 바티아(Dinkar S. Bhatia) 엑스에너지 CCO(최고영업책임자, 왼쪽 다섯째)와 배종식 DL이앤씨 플랜트사업본부 부본부장(왼쪽 여섯째)이 서울 마곡동 본사에서 열린 SMR 표준화 설계 계약 체결을 기념해 사진촬영을 하고 있다. DL이앤씨 제공

엑스에너지는 미국 에너지부의 지원을 받는 4세대 SMR 개발사로, 물 대신 고온 헬륨가스를 활용하는 고온가스로(HTGR) 기술을 보유하고 있다. 엑스에너지는 지난 24일 미국 나스닥 상장 과정에서 수요가 몰리며 희망 공모가 상단을 웃도는 23달러에 공모가를 확정했다.

SMR은 전기 출력 300메가와트(㎿) 이하의 소형 원자로로, 전력 공급과 탄소중립을 동시에 달성할 수 있는 차세대 에너지원이다. 영국 국립원자력연구원은 2035년 글로벌 SMR 시장 규모가 약 5000억달러(약 740조원)에 이를 것으로 전망한 바 있다.

DL이앤씨는 엑스에너지와 협력도 확대하고 있다. 엑스에너지는 2030년 상업운전을 목표로 SMR을 개발하고 있다. DL이앤씨는 약 1000만달러 규모의 표준화 설계 계약을 맡았다.

유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “엑스에너지가 시장에서 높은 가치를 인정받으면서 지분 가치 상승으로 이어지는 선순환 구조가 기대된다”며 “SMR 관련 투자를 확대해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

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