쉽게 사라지지 않았다…고소영·남규리·홍진희, 멍들게 한 헛소문의 실체

고소영·남규리·홍진희가 직접 전한 당시 심경
사실이 아니었지만 한 번 퍼진 소문은 쉽게 사라지지 않았다. 배우 고소영, 남규리, 홍진희는 각각 다른 루머 속에서 곱지 않은 시선과 오해를 감당해야 했다. 결혼 전 출산설부터 그룹 해체 책임론, 스폰서설까지. 시간이 흐른 뒤에야 세 사람은 당시의 상처와 속내를 털어놨다.
◆ “결혼도 못 하겠다 싶었다”…출산 루머 언급한 고소영
고소영이 오랜 시간 자신을 따라다닌 루머에 대해 직접 심경을 밝혔다. 근거 없는 이야기들이 끊임없이 이어지며 단순한 소문을 넘어 삶에 영향을 줄 만큼 큰 부담으로 남았다고 전했다.
고소영은 지난달 28일 자신의 유튜브 채널 ‘고소영’에 공개한 영상에서 “가십란에 ‘K양 스캔들’이 터지면 항상 내 이름이 언급됐다”며 “남자 사람 친구들이 있었는데 가상의 인물을 만들어 열애설이 나오기도 했다”고 말했다.
그는 “자꾸 사실이 아닌 내용으로 기사가 나왔다. 언론에 조금 지쳤던 것 같다”며 당시 언론 보도와 루머로 적지 않은 스트레스를 받았다고 했다.
특히 결혼 전 출산설에 대해서는 “심지어 아이를 낳았다는 루머까지 있었다”며 “1년 내내 광고를 찍고 있었는데 언제 배가 불러서 아이를 낳았다는 건지 이해가 안 됐다”고 토로했다.
처음에는 대수롭지 않게 넘겼지만 시간이 지나며 루머가 사실로 받아들여지는 상황을 겪었다고 했다. 고소영은 “어느 날 어떤 아줌마가 ‘애 낳았는데도 되게 날씬하다. 금방 살 뺐나 봐’라고 하더라”며 “그 말을 듣고 충격을 받았다”고 떠올렸다.
이어 “이 루머를 없애지 않으면 결혼을 못 하겠다는 생각이 들었다”며 “나중에 내 아이들이 태어나면 다 설명해야 할 것 아니냐. 그래서 모두 고소했다. 치욕스러운 느낌이었다”고 털어놨다.
고소영은 과거에도 해당 루머를 언급한 바 있다. 그는 2024년 3월 유튜브 채널 ‘오은영의 버킷리스트’에 출연해 “루머 때문에 대법원 판결까지 받았다”며 “왜 내가 이걸 변명하고 증명해야 하는지 이해가 안 갔다”고 말했다. 이어 “가까운 사람들까지 진짜로 믿는 것 같아 더 상처를 받았다”고 회상했다.
◆ “좋은 어른 한 명만 있었더라면”…해체 책임론 돌아본 남규리
남규리가 오랜 시간 따라다닌 씨야 해체 루머에 대해 뒤늦게 속내를 털어놨다. 팀 활동이 끝난 뒤에도 해체 책임론과 불화설이 이어졌고, 어린 나이에 감당하기 어려웠던 시간을 지나왔다고 했다.
남규리는 3월29일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서 씨야 멤버들과 데뷔 시절을 떠올리며 “좋은 어른이 주변에 한 명이라도 있었으면 얼마나 좋았을까 싶다”며 “그러면 더 멋진 그룹으로 남을 수 있었을 거란 생각을 많이 했다”고 말했다.
당시 멤버들은 갑작스러운 해체를 예상하지 못했다고 입을 모았다. 이보람은 “그렇게 해체하게 될 줄은 몰랐다”며 “데뷔했던 ‘인기가요’에서 마지막 무대를 했는데 미친 듯이 눈물이 났다”고 회상했다. 무대를 마친 뒤에는 서로를 끌어안은 채 한동안 눈물을 쏟았다고 했다.
씨야는 2006년 데뷔해 ‘사랑의 인사’, ‘구두’, ‘결혼할까요’ 등으로 큰 사랑을 받았지만 2011년 활동을 마무리했다. 이후 일각에서는 “남규리 탈퇴가 해체 원인”이라는 루머와 불화설이 따라붙었다.
최근 재결합 기념 인터뷰에서 남규리는 멤버들과 관계를 회복하게 된 과정을 언급했다. 그는 “서로를 잘 알지 못한 채 활동하다 보니 별일 아닌 오해들이 쌓였던 것 같다”며 “대화를 나누면서 우리도 몰랐던 오해가 있었다는 걸 알게 됐다. 재결합 과정에서 이야기를 많이 나누며 오해가 풀렸다”고 말했다. 멤버들 역시 시간이 흐른 뒤 서로를 이해하게 되면서 다시 함께할 수 있었다고 전했다.
◆ “평생 그런 적 없었다”…스폰서설 해명한 홍진희
홍진희는 화려한 외모와 이미지 때문에 오랜 시간 사실과 다른 소문에 시달렸다고 털어놨다. 스폰서설부터 사생활 루머까지 끊이지 않았고, 은퇴 후 머물렀던 필리핀에서도 소문이 따라다녔다고 밝혔다.
홍진희는 2024년 12월 방송된 KBS2 ‘박원숙의 같이 삽시다’에서 “외모가 화려해서 그런 오해를 받는다”며 “스폰서 오해를 평생 받고 살았는데 평생 그런 적 한 번도 없다. 늘 남자랑 연결이 된다”고 말했다.
그는 드라마 ‘서울의 달’ 속 ‘꽃뱀’ 역할 이후 실제 성격과 다른 이미지가 굳어졌다고 했다. “진짜 꽃뱀 아니냐는 얘기를 들을 정도였다”며 역할 이미지가 실제 모습처럼 받아들여졌던 당시를 떠올렸다.
은퇴를 결심하고 필리핀에서 4~5년간 생활했을 때도 소문은 끊이지 않았다. 그는 “한국에서는 그냥 연예인 홍진희인데 거기서는 톱배우 홍진희였다”며 “배우가 없으니까 나 하나 가지고 말들이 많더라. 그래서 결국 한국에 돌아왔다”고 털어놨다.
홍진희는 이후 방송에서 또 다른 루머를 언급했다. 그는 지난해 10월 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에서 드라마 ‘짝’ 촬영 당시를 떠올리며 “어떤 아주머니가 ‘저 여자 어떤 연예인이랑 우리 모텔에 와서 자고 갔잖아’라고 큰 소리로 말했다”고 회상했다.
이어 “그 상황에서 아니라고 반박하기도 어려웠다”며 “스태프들도 놀라서 쳐다봤고, 나는 황당해서 아무 말도 못 했다”고 전했다.
또 “유명 여배우 선배가 한 가수와 결혼을 약속했는데 어느 날 분장실로 불러 ‘내 남자친구랑 만난다며?’라고 하더라”며 “그 사람을 모른다고 했는데도 거짓말한다고 했다. 나중에 알고 보니 같은 홍씨 성의 다른 선배가 범인이었다”고 억울해했다.
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