학교법인 한마학원 신임 이사장에 한미라 경남대 교수 선임

학교법인 한마학원은 29일 이사회를 열고 신임 이사장에 한미라(사진) 경남대 유아교육과 교수를 선임했다고 밝혔다.

한미라 신임 이사장은 경남대 학생처장, 교학부총장, 총장특별보좌역 등 대학 주요 보직을 두루 역임했다.

대외적으로는 한국육아지원학회 부회장, 한국유아교육학회 부산·울산·경남지회장, 경남도교육청 유아교육과정 자문위원, 경남도 보육정책위원회 위원장 등을 맡으며 교육 발전과 지역 교육정책 고도화에 기여해 왔다.

한 신임 이사장은 오랜 기간 교육 현장과 대학 행정 전반에서 쌓아 온 경험을 바탕으로 학교법인 한마학원의 안정적 운영과 경남대학교의 지속 가능한 발전 기반 마련에 힘쓸 예정이다.

경남대는 올해 개교 80주년을 맞아 대학의 역사와 전통을 계승하는 동시에 미래 고등교육 환경 변화에 대응하기 위한 혁신을 추진하고 있는 만큼 한마학원을 중심으로 교육혁신, 재정 건전성 확보, 지역사회 협력 확대, 글로벌 경쟁력 강화 등 대학의 새로운 도약을 뒷받침해 나갈 계획이다.

한 이사장은 “경남대학교가 걸어온 자랑스러운 80년의 역사를 바탕으로 대학 구성원과 동문, 지역사회와 함께 새로운 100년을 준비하겠다”며 “학생이 성장하고 지역이 함께 발전하는 대학, 시대가 요구하는 혁신대학으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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