뺄 게 있나…김사랑 47㎏ 감량 선언 "5시 이후 물만"

배우 김사랑이 체중 2㎏을 감량하겠다는 목표를 세웠다.

28일 김사랑의 유튜브 채널에는 '댓글 읽다가 다이어트 결심한 김사랑'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김사랑. 유튜브 캡처

이날 김사랑은 반려견과 함께 벚꽃이 만개한 공원을 찾아 팬들의 댓글을 읽고 답해줬다.

그는 '몸무게 재는 장면을 보고 싶다'는 댓글에 "죽어도 안 빠지는 살이 있는데, 어떻게 빼면 되는지는 알고 있지만 마음이 자꾸 흔들려 못 빼고 있다"고 털어놨다.

이어 "2㎏ 정도를 이번 기회에 싹 빼 볼까 (싶다)"고 덧붙였다.

그러면서 "아침에는 요거트와 버섯밥을 먹고, 오후 5시 전에 뭐든지 조금 먹으면 일주일에 1㎏씩 빠진다"고 했다.

김사랑은 "오후 5시 이후에는 물만 먹고 아예 안 먹는다. 2주 그렇게 해서 2㎏를 빼고 한 달이나 두 달 동안 그걸 유지해야 한다"고 했다.

또 "그러면 그 다음에는 좀 먹어도 안 찐다. 거기에 (몸무게가) 머물러 있다. 식단관리를 보여드리면서 같이 행동도 하는 걸로 하면 좋겠다"고 다짐했다.

앞서 김사랑은 꾸준한 운동과 식단 관리로 키 173㎝에 49㎏의 체중을 유지하고 있다고 밝힌 바 있다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지