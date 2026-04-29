청와대 “5급 승진 패스트트랙 도입·비순환 전문 공무원 양성”

청와대가 공직자 역량 강화를 위해 5급 공무원 승진 패스트트랙 제도를 도입키로 했다. 연공서열을 탈피하고 실적과 성과 중심의 공직 문화를 만들겠다는 취지다. 인공지능(AI)과 국제통상 등 전문성이 요구되는 분야에서는 순환 근무를 하지 않는 전문가 공무원도 양성할 방침이다.



강훈식 대통령 비서실장은 29일 청와대 춘추관에서 브리핑을 갖고 “공직사회 역량 강화를 목표로 지난 연말부터 청와대 내 태스크포스(TF)를 운영, 관계부처와 함께 5가지 주요 과제를 마련했다”며 이같이 밝혔다.

강훈식 비서실장이 29일 청와대 춘추관에서 ''공직역량 강화'' 핵심성과 및 추진계획 브리핑을 하고 있다. 연합

5급 승진 패스트트랙 제도는 올해 100명을 시작으로 2028년 150명까지 단계적으로 확대된다. 청와대는 6급 공무원 중 실적 역량 검증을 거쳐 선발된 대상자를 중요 정책 부서에 배치, 핵심 인력으로 키우겠다는 목표다. 강 실장은 패스트트랙 제도를 “향후 5급 공채와 함께 관리자 양성 경로로 정착시키겠다”고 말했다.



순환 보직 없는 전문가 공무원은 10년 이상 한 분야에서 장기 재직하게 된다. 정부는 기존 일반직을 전문직으로 전환해 올해 34개 분야에서 700명 이상, 2028년까지 1200명 이상 전문가 공무원을 확보할 계획이다. AI 등 과학기술 관련 직위 외에 근로감독관과 특별사법경찰관(특사경)도 전문가 공무원에 포함된다고 조성주 청와대 인사수석은 설명했다.



민간 인재 영입 확대를 위해 현재 중앙부처 국·과장급의 7% 수준인 개방형 임용 직위도 2030년까지 12% 이상으로 늘릴 계획이다. 직위에 따라 연봉 상한도 폐지하고, 퇴직 후 취업 제한 부담도 완화해 민간 인재 유입을 유도하기로 했다.



전문성 함양 교육을 위해 ‘자기주도 학습 계좌’와 ‘학습의 날’(연간 최대 3일)을 도입한다. 개인별 학습비를 받아 생성형 AI 교육, 자격증 취득 등에 활용할 수 있도록 할 방침이다. 청와대는 해외 인적 네트워크의 체계적 관리도 약속했다. 청와대는 이 같은 공직 역량 강화 과제 추진을 위한 관계 법령 개정에 즉각 착수할 계획이다.

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