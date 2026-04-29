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‘평택을’ 김용남·조국, 장외 신경전 치열

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이도형 기자 scope@segye.com

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金 “사모펀드 의혹 틀린 내용 없어”
曺 “왜곡시켜 공격하면 반격할 것”

6·3 지방선거와 함께 치러지는 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 더불어민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보가 장외 신경전을 벌였다. 최대 ‘6파전’이 예상되는 평택을 재선거는 벌써부터 달아오르는 분위기다.

조 후보는 29일 범여권 방송인 김어준씨가 진행하는 유튜브방송에 출연한 자리에서 “김용남 전 의원이 국민의힘 소속으로 있을 때, (저의) 사모펀드 관련 의혹을 많이 저격했다”면서 “이를 왜곡해 공격하면 허위사실 적시 명예훼손”이라고 주장했다.

더불어민주당 김용남 후보, 조국혁신당 조국 후보(왼쪽부터). 뉴시스
더불어민주당 김용남 후보, 조국혁신당 조국 후보(왼쪽부터). 뉴시스

조 후보는 “과거 김용남 전 의원이 ‘조국은 주식 작전 세력의 최정점’이라고 했지만, 그 말은 사실이 아니다”라면서 “권력형 비리라고 한다면 명예를 지키기 위해서라도 반격할 것”이라고도 했다. 그는 “사모펀드와 관련해 수사 자체를 받지 않아 기소도 안 됐다”면서 “5촌 조카가 유죄 판결, 배우자가 일부 유죄를 받았지만, 판결문을 보면 권력형 비리가 아니라고 적혀 있다”고 했다.

반면 김 후보는 채널A방송에 출연한 자리에서 “이른바 ‘조국 사태’ 때 사모펀드와 관련해 여러 사실을 국민에게 알렸지만, 틀린 내용은 지금까지 봐도 하나도 없다”고 말했다. 김 후보는 “당시 조국 후보는 (사모펀드 관련 사실을) 몰랐다는 이유에서 유죄 선고가 안 된 것”이라며 “(주장의) 초점은 청와대 민정수석이라는 자리에 있었다는 것”이라고 했다.

 

김 후보는 “청와대 민정수석에 있는 사람의 가족과 그 주변 사람들이 이렇게 우회 상장 구조를 만드는 게 맞느냐는 문제를 지적한 것”이라며 “사실과 다른 얘기는 한 적 없다”고도 했다.


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