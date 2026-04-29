李 “대외문제 자해행위 있어… 통합역량 보여줘야”

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 및 무소속 국회의원들과 오찬을 갖고 “위기 극복을 위해 정치권이 통합의 역량을 보여줘야 한다”며 외교·안보 등 대외 현안에 대해 협력해줄 것을 당부했다.

이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 청와대 본관에서 비교섭단체 및 무소속 국회의원 초청 오찬간담회를 열고 “다른 나라 사례를 봐도 국내 문제에 대해선 의견이 달라 다투더라도 대외 문제에 대해선 자해적 행위를 하는 경우를 찾기 쉽지 않다”며 “아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 말했다. 이 대통령은 최근 중동 전쟁 여파로 글로벌 경제·에너지 위기가 심화하는 상황과 관련해 “우리 국민 모두가 인지하고 있는 것처럼 최근의 대외적 상황이 매우 안 좋다. 국내 상황도 매우 혼란스러웠지만 그건 우리 자체의 힘으로 이겨나갈 수 있는데 대외 환경이 악화하는 문제는 사실 우리만의 힘으로는 쉽지 않다”고 설명했다.



이 대통령은 이날 참석한 의원들에게 “그래서 이런 어려운 상황을 이겨내기 위해선 특히 국내에서 대외 관계에 있어서는 입장을 공적으로 가져 주면 좋겠다”고 당부하며 “우리 국민이 보기에 이 위기 상황을 극복하기 위해서 정치가 통합의 역량을 발휘해주면 좋겠다는 생각을 할 것 같다”고 말했다. 이어 “물론 그중에 가장 큰 책임은 저한테 있다”면서 “저도 노력할 텐데 모두가 함께 노력했으면 좋겠고 국민의 힘을 모아 대내외적인 어려움을 슬기롭게 잘 이겨내 가면 좋겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 또 “정치라고 하는 게 본질적으로 남의 일을 대신 하는 것이라고 생각하는데, 각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만 진정으로 중요한 것은 국가나 국민의 더 나은 삶과 미래가 아닌가 생각한다”며 “그래서 정치에서는 넓은 시야가 정말로 필요하다”고 강조했다. 그러면서 “작은 차이들이 있고 각자의 이익도 있지만 더 본질적으로는 국가와 국민을 위해 어떤 게 더 나은지를 고민하고 누가 더 잘하나 경쟁해서 국민의 선택을 받는 게 진정한 정치가 아닐까 생각한다”는 의견을 밝혔다. 이날 간담회에는 조국혁신당과 진보당, 개혁신당, 기본소득당, 사회민주당 비교섭단체 5개 당과 무소속 의원 등 총 21명이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 비서실장, 조정식 정무특보, 홍익표 정무수석 등이 자리했다.

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