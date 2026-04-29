PSG, 4강서 9골 난타전 끝 승리… 2차전 비기기만 해도 결승 간다

프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 바이에른 뮌헨(독일)과 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 4강전에서 기선을 제압하고 대회 2연패를 향해 한 걸음 더 내디뎠다. 이강인(PSG)과 김민재(뮌헨)가 나란히 결장하면서 ‘코리안 더비’는 성사되지 않았다.



PSG는 29일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025∼2026시즌 UCL 준결승 1차전 홈 경기에서 2골 1도움을 기록한 ‘에이스’ 우스만 뎀벨레와 2골을 넣은 흐비차 크바라츠헬리아의 활약에 힘입어 치열한 난타전 끝에 뮌헨을 5-4로 이겼다. 유럽축구연맹(UEFA)에 따르면 UCL 준결승에서 양 팀 합쳐 9골이나 터진 것은 역대 최초다. 준결승에서 전반에만 5골이 나온 것도 처음이다. 이날 승리로 PSG는 프랑스 팀으로는 최초로 UCL 본선 100승을 달성했다.

파리 생제르맹 우스만 뎀벨레가 29일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 2025∼2026시즌 유럽축구연맹 챔피언스리그 준결승 1차전 홈 경기에서 골을 터뜨린 뒤 미소 짓고 있다. 파리=신화통신연합뉴스

지난 시즌 구단 역사상 처음으로 UCL 우승 트로피를 들어 올렸던 ‘디펜딩 챔피언’ PSG는 다음 달 7일 뮌헨 원정 경기에서 비기기만 해도 결승에 오를 수 있는 유리한 고지를 점했다. 반면 2019∼2020시즌 이후 6년 만이자 통산 7번째 UCL 우승에 도전하는 뮌헨은 2차전에서 반드시 승리해야만 결승 진출이 가능하다. ‘홍명보호’의 공수 핵심축인 이강인과 김민재는 교체 선수 명단엔 이름을 올렸으나 출전 기회를 얻진 못했다. 지난해 11월 같은 장소에서 열린 이번 대회 리그 페이즈 4라운드(뮌헨 2-1 승)에선 이강인이 전반 25분, 김민재가 후반 36분 투입돼 맞대결을 펼친 바 있다.



프랑스와 독일을 대표하는 최강 클럽 간의 맞대결답게, 이날 경기는 한 치의 양보 없는 명승부였다. 기선을 제압한 건 뮌헨이었다. 전반 17분 해리 케인이 페널티킥 골로 포문을 열었다. 케인의 올 시즌 UCL 6경기 연속골 및 13호 골이다.



뮌헨의 리드는 오래가지 못했다. 전반 24분 데지레 두에의 침투패스를 이어받은 크바라츠헬리아가 페널티지역 안 왼쪽에서 개인기로 상대 수비수를 제치고 오른발 슛으로 동점 골을 뽑았다. 전반 33분에는 뎀벨레가 상대 왼쪽에서 올린 코너킥을 주앙 네베스가 골 지역 왼쪽에서 머리로 돌려놓아 골망을 흔들어 전세를 뒤집었다.



뮌헨도 전반 41분 마이클 올리세의 왼발슛으로 2-2를 만들며 동점으로 전반을 마치는 듯했다. 그러나 PSG가 전반 추가시간에 뮌헨 수비수 알폰소 데이비스의 핸드볼 반칙으로 얻은 페널티킥을 뎀벨레가 오른발로 마무리해 3-2로 다시 앞선 채 전반을 마쳤다. 기세가 오른 PSG는 후반 11분 크바라츠헬리아가 멀티골을 완성했고, 2분 뒤엔 두에의 패스를 받은 뎀벨레가 오른발 슛으로 이날 자신의 두 번째 골이자 팀의 다섯 번째 골을 넣어 5-2로 점수 차를 벌리며 승기를 굳혔다.



뮌헨도 이대로 완패를 허락하진 않았다. 후반 20분 요주아 키미히의 프리킥을 다요 우파메카노가 머리로 살짝 들려놓아 한 골을 만회했다. 3분 뒤엔 케인의 스루패스를 이어받은 루이스 디아스가 오른발 감아차기로 상대 골망을 흔들며 한 점 차 승부를 만들었지만 추격은 거기까지였다.

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