[이코노 브리핑] 국민카드, 5억弗 규모 소셜 ABS 발행 외

국민카드, 5억弗 규모 소셜 ABS 발행

KB국민카드가 해외 자본시장에서 5억달러 규모의 소셜 자산유동화증권(ABS) 발행에 성공했다고 29일 밝혔다. 신용카드 매출채권을 기초자산으로 한 ABS를 통해 약 7400억원 규모의 외화를 조달한 것으로, HSBC홍콩과 ING은행이 공동 주관했다. ABS는 평균 만기 2년(2억5000만달러), 3년(2억5000만달러 상당의 유로화)으로 나눠 발행됐다.

생보·손보업계, 쪽방촌 주민 1억 지원

생명보험사회공헌위원회와 손해보험사회공헌협의회가 전국 쪽방촌 주민을 상대로 총 1억원 상당의 에너지 비용을 지원하기로 했다고 29일 밝혔다. 최근 중동전쟁 이후 기름값 등이 크게 올라 어려움을 겪는 취약계층의 생활 안정을 돕기 위한 취지다. 이번 지원은 한국에너지공단과 서울·인천·대전·대구·부산 지역 10개 쪽방상담소와 협력해 진행된다.

“종소세 6월1일까지 신고·납부하세요”

국세청은 지난해 종합소득이 있는 개인은 내달 1일부터 6월1일까지 종합소득세와 개인지방소득세를 신고·납부해야 한다고 29일 밝혔다. 국세청은 수입금액에서 세액까지 미리 계산해 안내하는 ‘모두채움’ 서비스 대상자를 717만명으로 확대했다고 밝혔다. 이 중 배달라이더 대리운전기사 등 인적용역 소득자 460만명(환급예상액 1조766억원)에게는 모두채움(환급) 안내문이 발송된다.

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