해상작전 지원할 신형 군수지원함 착공

방위사업청은 29일 한화오션 경남 거제사업장에서 군수지원함(AOE-Ⅱ) 2차 착공식(S/C)을 개최했다고 밝혔다.

군수지원함은 유류 및 탄약, 식량 등을 보급하는 함정이다. 이번 2차 사업은 2024년부터 시작됐다. 5315억원을 투입해 2028년 전력화된 소양함의 후속함을 건조할 예정이다.

이번 함정은 기존 대비 승조원의 거주 여건과 안전성이 크게 향상될 예정이다. 함정 내 소음 저감 설계를 적용해 보다 쾌적한 환경을 조성했으며, 화재, 추락 등 비상 상황 발생 시 지능형 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 인지 후 통합기관제어체계(ECS)와 연동해 함 내 경보가 울리게 하는 방식으로 안전성을 강화했다. 국내에서 연구개발 중인 근접방어무기체계(CIWS-Ⅱ) 탑재를 고려해 설계했으며, 통합기관제어 체계는 함정 건조와 병행해 국산 기술화할 예정이다.

최상덕 방위사업청 함정사업부장(해군 준장)은 “군수지원함은 해상 작전의 성패를 좌우하는 핵심 전력”이라며 “우수한 성능의 함정이 적기에 전력화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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