대만 총리, 저출산 문제에 “한국 배우자”

인구의 20%가 65세 이상인 초고령 사회에 진입한 대만에서 총리 격인 행정원장이 “한국처럼 출산율을 높여야 한다”고 말했다.

29일 대만 연합보 등에 따르면 줘룽타이 대만 행정원장은 전날 입법원(국회) 대정부 질의에서 저출산 문제가 국가안보 차원의 문제로 떠올랐다며 한국 사례를 들었다. 줘 행정원장은 신생아 수가 계속 줄어 올해 10만명 이하로 감소할 수 있다는 야당 입법위원(국회의원)의 언급에 대해 “정부가 10만명 이상을 유지하기 위해 최선을 다하고 있다”고 설명했다. 이어 정부의 노력은 1∼2년 이후에 나타날 것이라고 덧붙였다.

줘룽타이 대만 행정원장. EPA연합뉴스

뤄즈창 입법위원은 저출산 문제가 심각한 한국에서 지난 2년간 출산율이 크게 반등했다며 “대만 정부가 한국의 경험을 본받아야 한다”고 말했다. 이에 줘 행정원장은 “현재 우리나라(대만)는 이미 한국을 매우 중요한 관찰 대상으로 여기고 있다”고 답했다. 그는 한국의 합계출산율이 상승한 추세에는 반드시 어떤 요인이 있을 것이라며 “대만은 한국과 국가 상황이 동일하다는 전제 아래 한국의 경험을 참고해 젊은 가정에 대한 보조금 지원 및 보육 시간을 탄력적으로 제공할 수 있는 일련의 계획을 수립했다”고 전했다.

1989년 처음으로 2000만명을 넘어선 대만 인구는 2019년 사상 최대인 2360만3100명을 기록한 후 감소 추세를 보였다. 이에 따라 대만 당국은 지난해 9월 저출산 대책으로 ‘출산 장려를 위한 3대 지원 방안’을 마련하기도 했다.

한편 한국의 지난해 출생아 수는 약 25만5000명으로 전년 대비 1만6000명 증가하면서 2010년 이후 가장 가파른 증가세를 보였다.

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