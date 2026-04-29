순천시, 코스트코 입점 ‘가시화’…부지계약 체결 환영

해룡 선월지구 2028년 개점 목표…“남해안권 소비 거점 기대”
전남 순천시가 광주·전남 최초 코스트코 입점이 본격화되자 환영 입장을 밝혔다.
순천시는 29일 코스트코코리아와 선월하이파크밸리가 해룡면 선월지구 내 입점 부지 매매계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약은 지난해 9월 전남도·순천시·광양만권경제자유구역청 간 투자협약 이후 이뤄진 후속 조치로, 향후 건축 인허가 등을 거쳐 2028년 개점을 목표로 사업이 추진될 예정이다.
코스트코 순천점은 해룡면 선월리 일원 약 4만6000㎡ 부지에 총사업비 1020억 원을 투입해 조성되며, 약 250명의 고용 창출이 예상된다.
순천시는 입점에 따른 지역 파급 효과를 극대화하기 위해 부시장을 단장으로 ‘지역상생협의체’를 구성하고, 소상공인 보호 및 상생 방안을 마련할 계획이다.
또 신대·선월지구 일대 교통 혼잡을 해소하기 위해 IC 및 내부도로 등 8개 구간 정비에 국비를 포함한 총 2200억원을 투입, 교통 인프라도 대폭 개선한다는 방침이다.
시는 코스트코 순천점이 지역 내 소비 확대는 물론 인근 도시 수요까지 흡수해 남해안권 경제 거점으로 성장할 것으로 기대하고 있다.
순천시 관계자는 “코스트코 입점 부지 계약 체결을 환영한다”며 “계획대로 개점이 이뤄질 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
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