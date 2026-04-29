[속보] 李대통령 “외교·안보 등 대외문제서 자해적 행위 있어…공적 입장 가져달라”

이재명 대통령이 29일 청와대에서 비교섭단체 및 무소속 의원들과 오찬에 앞서 발언하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 29일 비교섭단체 및 무소속 국회의원들을 만나 “국내에서 대외 관계에 있어서는 입장을 공적으로 가져주시면 좋겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 열린 ‘비교섭단체 및 무소속 국회의원 초청 오찬간담회’에서 이같이 말했다.

이 대통령은 “외교·안보 분야에 대해서는 다른 나라 사례를 보더라도 국내 문제에 대해서는 의견이 달라 다투더라도, 대외 문제에서 자해적 행위를 하는 경우는 찾기 쉽지 않다”며 “아쉽게도 우리 안에는 그런 요소들이 조금은 남아 있는 것 같다”고 지적했다.

이어 “여기 계신 분들이 그렇다는 말씀은 전혀 아니다”라며 “어쨌든 우리 국민들께서는 이 위기 상황을 극복하기 위해 정치가 통합의 역량을 발휘해 주기를 바라실 것 같다”고 했다. 그러면서 “물론 그중 가장 큰 책임은 저에게 있다”며 “저도 노력할 텐데 모두가 함께 노력했으면 좋겠고, 국민들의 힘을 모아서 대내외적인 어려움들을 슬기롭게 잘 이겨내 가면 좋겠다”고 강조했다.

이 대통령은 정치에 대한 소신을 밝히기도 했다. 이 대통령은 “정치라고 하는 것은 본질적으로 남의 일을 대신하는 것이라고 생각한다”며 “각자의 정치적 신념을 실천하는 것도 중요하지만, 진정으로 중요한 것은 국가와 국민의 더 나은 삶과 미래가 아닌가 싶다”고 말했다.

또 “그래서 정치에는 넓은 시야가 정말 필요하다고 생각한다”며 “국가와 국민을 위해 무엇이 더 나은지 고민하고, 또 누가 더 잘하는지를 경쟁해서 국민의 선택을 받는 것이 진정한 정치가 아닐까 생각한다”고 했다.

이날 간담회에는 조국혁신당, 진보당, 개혁신당, 사회민주당 원내대표와 의원, 무소속 의원 등 총 21명이 참석했다. 청와대에서는 강훈식 비서실장, 조정식 정무특보, 홍익표 정무수석 등이 자리했다.

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