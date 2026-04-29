"트럼프, 이란 해상봉쇄 장기화 대비하라 지시"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 핵 포기를 받아내기 위해 이란에 대한 장기적인 해상 봉쇄를 준비하라고 보좌진에게 지시했다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시간) 보도했다.



WSJ이 인용한 당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 27일 백악관 상황실 회의를 포함한 최근 회의에서 이란 항구를 드나드는 선박을 차단해 이란의 경제와 석유 수출을 계속 압박하는 방안을 택했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 폭격을 재개하거나 분쟁에서 손을 떼는 다른 선택지들이 봉쇄 유지보다 더 큰 위험을 수반한다고 판단했다.



WSJ은 트럼프 대통령의 봉쇄 장기화 준비 지시를 두고 "이란이 오랫동안 거부해온 핵 포기를 강요하기 위해 이란의 자금줄을 겨냥한 고위험 도박"이라고 풀이했다.



앞서 이란은 호르무즈 해협을 개방하고 핵 프로그램 논의를 뒤로 미루자는 제안을 내놓았지만 트럼프 대통령은 이에 의구심을 보이는 상황이다.



트럼프 대통령은 이란이 핵심 요구 사항인 '모든 핵 활동 해체'를 수용할 때까지 이란 정권을 거세게 압박하기를 원한다고 WSJ은 전했다.



이란의 호르무즈 해협 봉쇄에 맞서 미국은 이란 경제를 압박하기 위해 이란 항구를 오가는 선박을 차단하는 '역봉쇄' 작전을 펼쳐왔다.



이날 도널드 트럼프 미국 대통령은 트루스소셜을 통해 "이란이 방금 우리에게 그들이 '붕괴 상태'에 처해 있다고 알려왔다"며 봉쇄 효과를 과시하는 듯한 발언을 했다.



미국의 한 고위 당국자는 WSJ에 "봉쇄가 이란 경제를 무너뜨리고 있으며, 팔리지 않은 석유를 저장하는 데 어려움을 겪는 이란 정권이 미국에 새로운 접촉을 시도하게 했다"고 말했다.



다만 봉쇄 지속은 이미 급등한 에너지 가격을 더욱 상승시키고 트럼프 대통령의 지지율을 떨어뜨려 오는 11월 미국 중간선거에서 공화당에 악재로 작용할 수 있다.



이런 상황에서 트럼프 대통령 측근 일각에서는 호르무즈 해협 폐쇄나 전쟁 지속이 경제에 타격을 줄 뿐이며, 중간선거를 앞두고 치명타가 될 수 있다고 우려하는 의견도 나온다.



트럼프 대통령이 잠재적인 긴장 완화책을 담은 이란의 제안을 검토할 때 이 같은 조언도 그의 귀에 맴돌았다고 당국자들은 전했다.



그러나 트럼프 대통령과 국가안보팀은 이 제안을 수용하면 이란으로부터 핵 포기를 끌어낼 미국의 지렛대가 일부 사라질 수 있다는 점에 동의했다고 한다.



미국은 양측의 평화 합의가 반드시 이란의 핵 프로그램을 다뤄야 하며, 핵 활동 제한에 대한 타임라인을 포함해야 한다는 입장을 고수해왔다.



당국자들에 따르면 트럼프 대통령은 현재로서 이란이 최소 20년 동안 핵농축을 중단하고 관련 제한 조치를 수용해야 한다는 요구를 철회할 의사가 없다.



애나 켈리 백악관 부대변인은 "이란 항구에 대한 성공적인 봉쇄 덕분에 미국은 이란의 핵무기 획득을 막기 위한 협상에서 최대의 지렛대를 확보했다"며 "대통령은 국가 안보를 보호하는 합의만을 수용할 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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