김영록 “민주당, ‘깜깜이 경선’ 민심 배신…전면 재조사·책임자 처벌” 초강수 [6·3의 선택]

“전남광주 통합특별시장 경선 과정에 대한 책임 있는 조치와 줄세우기식 비민주적 경선방식의 개혁을 강력히 촉구합니다!”

전남·광주 통합특별시장 경선을 둘러싼 후폭풍이 확산되는 가운데 김영록 전 전남광주특별시장 예비후보가 더불어민주당을 정면으로 겨냥해 책임론을 제기했다. 경선 과정의 공정성과 투명성이 훼손됐다며 “전면 재조사와 책임자 문책”을 요구하고 나선 것이다.

김영록 전 전남광주특별시장 예비후보가 29일 광주시의회에서 “민주당은 통합특별시장 경선 전 과정에 대해 책임 있는 재조사에 즉각 착수해야 한다”며 기자회견을 갖고 있다. 김선덕 기자

김 전 후보는 29일 광주시의회 기자회견에서 “민주당은 통합특별시장 경선 전 과정에 대해 책임 있는 재조사에 즉각 착수해야 한다”며 “깜깜이 경선으로 전락한 이번 사태는 단순한 관리 부실이 아니라 당 신뢰를 무너뜨린 중대한 사안”이라고 밝혔다.

그는 “경선이 끝난 지 2주가 지났지만 중앙당은 의혹에 대해 침묵으로 일관하고 있다”며 “민주적 절차가 무너지고 공정성과 신뢰가 훼손됐는데도 아무도 책임지지 않는 상황 자체가 더 큰 문제”라고 비판했다.

특히 결선투표 과정에서 불거진 ‘ARS 먹통’ 사태를 정조준했다. 김 전 후보는 “전남 지역에서만 2300여 건의 ARS 장애가 발생하고, 투표 안내 부실과 권리당원 중복투표 논란, 정보 비공개까지 겹쳤다”며 “이 정도면 선거 시스템 자체가 정상적으로 작동했다고 보기 어렵다”고 주장했다.

이어 “이 같은 중대한 하자가 발생했음에도 아무런 해명 없이 결과만 확정된 것은 납득하기 어렵다”며 “참관인 동의 여부를 떠나 절차적 정당성이 무너진 선거는 정당성을 인정받기 어렵다”고 강조했다.

김 전 후보는 “법적 대응은 자제했지만 이는 통합특별시 출범이라는 대의를 고려한 선택일 뿐”이라며 “그렇다고 해서 절차적 위법성과 불공정까지 덮고 갈 수는 없다”고 선을 그었다.

민주당 경선 전반에 대한 문제 제기도 이어졌다. 그는 “최근 경선마다 혼탁과 불법 논란이 반복되고 있다”며 “통합특별시장 경선은 그 민낯을 드러낸 사례로, 더 이상 방치할 경우 당의 기반 자체가 흔들릴 수 있다”고 경고했다.

김 전 후보는 “전남광주특별시는 대한민국 지방자치의 새로운 모델이 돼야 한다”며 “불신과 분열 속에서 출범하는 것이 아니라, 철저한 진상 규명과 책임 있는 조치를 통해 신뢰를 회복해야 한다”고 밝혔다.

그러면서 “민주당이 호남 민심의 신뢰를 다시 얻고자 한다면 중앙당 차원의 명확한 조사와 책임자 조치가 불가피하다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지