스크린에서 무대로…박지훈 3년만에 가수 컴백

영화 '왕과 사는 남자'로 1000만 배우가 된 박지훈이 다시 가수로 복귀한다. YY엔터테인먼트는 박지훈이 29일 오후 6시 첫 번째 싱글앨범 'RE:FLECT'를 내놓는다고 밝혔다.

박지훈은 2023년 4월에 발표한 7번째 미니앨범 'Blank or Black' 이후 약 3년만에 가수로 컴백한다. 소속사는 "이번 앨범을 통해 그동안 차분히 쌓아온 음악적 고민과 아티스트로서의 한층 성숙해진 면모를 가감 없이 보여줄 예정"이라고 했다.

'RE:FLECT'는 지나온 시간과 그 안에 남아 있는 감정을 다시 마주하며 현재 자신을 비춰보는 과정을 담았다. 일상 속에 스며든 낯선 감정부터 시간이 지나도 여전히 남아 있는 기억까지 다양한 감정의 결을 박지훈만의 섬세한 감성으로 풀어낸다.

노래는 총 3곡이 담겼다. 타이틀곡 'Bodyelse'는 몽환적인 신시사이저와 감성적 기타 리프가 어우러진 미디엄 팝 댄스 곡이다. 익숙한 일상 속에서 시작된 낯선 감정의 정체가 결국 너였음을 깨닫는 순간을 담았다. 수채화처럼 번지는 감정을 청량한 사운드로 풀어낸 'Watercolor', 어쿠스틱 기타 위에 담담한 목소리가 돋보이는 팝 발라드 'I can't hold your hand anymore' 등도 있다.

박지훈은 지난 2월 개봉한 영화 '왕과 사는 남자'에서 '단종'을 맡아 좋은 연기를 보여주며 호평 받았다. 이 작품은 지난 28일까지 누적관객수 1672만명을 기록, 역대 국내 개봉 영화 흥행 2위에 올랐다.

<뉴시스>

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