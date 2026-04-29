박우열 '하시5 폭스남' 등극…"두 여자 마음 뒤집어놔"

'하트시그널5'에서 박우열이 정규리와 강유경 사이에서 아슬아슬한 줄타기를 했다.
28일 방송된 채널A '하트시그널5' 3회에서는 '시그널 하우스'에 입주한 7인 박우열, 김성민, 김서원, 정준현, 김민주, 정규리, 강유경이 영종도로 나들이를 떠났다.
입주 3일 차 아침, 김성민은 김치볶음밥 준비에 나섰다. 정규리는 옆에서 이를 돕다가 박우열을 불러 "달걀프라이를 해 달라"고 요청했다.
이후 강유경이 주방에 등장해 박우열의 옆을 차지했다. 정규리는 두 사람을 바라보면서 뒤에서 서성거렸다.
식사 후 여자 입주자들은 가위바위보를 해 남자 입주자들의 차를 선택하기로 했는데, 1등을 한 정규리는 박우열의 차에 곧장 탑승했다.
박우열은 자신의 차에 탄 정규리에게 "내 차인지 알고 탔냐? 첫 번째로 고른 거냐?"고 너스레를 떨었다.
그는 또 모두가 보는 앞에서 정규리에게 "립밤 있냐?"며 립밤을 빌려서 발랐는데, 이를 본 강유경은 입술을 깨물며 불편한 표정을 지었다.
세 사람의 묘한 기류에 김이나는 "(박우열이) 손 안 대고 두 여자의 마음을 뒤집어 놨다"고 놀라워했다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지