장 볼 때마다 궁금했다…애호박만 비닐 씌운 이유 [FOOD+]

대형 마트 채소 코너를 돌다 보면 망이나 벌크 형태로 쌓여 있는 채소들과 달리 유독 애호박만 비닐이 씌워져 있는 것을 볼 수 있다. ‘꽉 끼는 비닐’ 탓에 애호박이 자라지 못한 건 아닌지, 맛이나 영양이 저해되는 건 아닌지 궁금증이 들기도 한다.

서울시내 한 대형마트에서 소비자가 애호박을 구매하고 있다. 뉴시스

◆ 신선도 유지·오염 차단 효과

3일 농촌진흥청이 발간한 ‘호박 거래특성과 출하전략’ 보고서에 따르면, 국내산 애호박은 대부분 비닐아 씌워진 ‘인큐애호박’ 방식으로 시중에 유통된다.

인큐애호박은 수확 이후 포장하는 것이 아니라 재배 단계부터 비닐을 씌운 상태로 키운 것이 특징이다. 성장 과정에서 얇은 비닐막이 애호박을 감싸며 일정한 형태로 자라도록 돕는다.

비닐은 단순히 모양을 잡는 역할에 그치지 않는다. 재배 과정에서 벌레나 이물질이 직접 닿는 것을 줄이고, 표면 오염을 최소화하는 보호막 역할을 한다. 또 유통 과정에서 발생할 수 있는 흠집을 줄이는 데에도 효과적이다.

◆ 2000년대부터 시작된 재배 방식 변화

비닐을 씌우지 않은 애호박은 모양이 고르지 않아 상품성이 떨어지는 경우가 많았다. 클립아트코리아 제공

인큐베이팅 재배 방식은 2000년대 초 도입됐다. 당시 껍질이 무른 애호박은 유통 과정에서 쉽게 상처가 나고, 모양이 고르지 않아 상품성이 떨어지는 경우가 많았다.

이 같은 문제를 해결하기 위해 원통형 플라스틱 구조물 안에 애호박을 넣어 키우는 방식이 개발됐다. 일정한 틀 안에서 재배해 크기와 형태를 균일하게 만들고, 외부 충격으로 인한 손상을 줄이려는 시도였다.

이 방식은 시장에서 빠르게 반응을 얻었다. 크기와 모양이 일정하고 흠집이 적은 애호박이 인기를 끌며 상품성이 크게 개선됐다.

다만 플라스틱 구조물은 비용과 관리 측면에서 한계가 있었다. 무겁고 회수·세척이 번거로운 데다 작업 효율도 떨어졌기 때문이다.

이후 플라스틱 틀을 대신해 얇고 유연한 비닐을 활용하는 방식이 도입됐다. 현재는 주요 산지에서 인큐애호박 비중이 70~90%를 넘는 등 사실상 표준 재배 방식으로 자리 잡았다. 덕분에 수확 후 별도의 세척이나 손질 부담이 줄어들고, 비교적 깨끗한 상태로 소비자에게 전달될 수 있다.

특히 외관이 깔끔하고 이른바 ‘예쁜’ 농산물을 선호하는 소비 트렌드 역시 이러한 재배 방식 확산에 영향을 미쳤다.

비슷한 맥락에서 투명한 상자에 넣어 정육면체 형태로 키운 수박이나 참외 역시 시장에 유통되고 있다. 이들 제품은 외형이 균일해 상품성이 높다는 평가를 받으며, 일반 재배 방식 농산물보다 높은 가격에 거래되는 경우가 많다.

◆ ‘꽉 끼는’ 비닐, 생장에 문제는 없나

이 같은 재배 방식이 생장에 영향을 미치지는 않을까 하는 의문도 제기된다. 비닐이 애호박을 단단히 감싸고 있어 자라는 데 방해가 될 것처럼 보이기 때문이다.

하지만 인큐베이팅 재배에 사용되는 비닐은 완전히 밀폐된 구조가 아니라 일정 수준의 통기성과 유연성을 갖고 있다. 애호박이 자라면서 비닐이 자연스럽게 늘어나거나 압력을 분산시키는 역할을 한다.

또 비닐을 씌우는 시점 역시 생육에 영향을 최소화하도록 조절된다. 애호박이 어느 정도 자란 이후에 비닐을 씌우기 때문에 초기 성장 단계에는 큰 영향을 주지 않는다. 상품의 형태를 잡아주는 보조 장치 기능만 하는 셈이다.

실제 농가에서는 과실의 크기와 상태를 수시로 확인하며 비닐이 과도한 압박을 주지 않도록 관리한다. 다만 통풍이 원활하지 않거나 내부 온·습도가 높아질 경우 품질 저하로 이어질 수 있어 세심한 관리가 필요하다는 지적도 나온다.

◆ 비닐에 키운 애호박, 맛은 괜찮을까?

애호박의 경우 햇빛, 온도, 수분 관리 등 재배 조건에 따라 풍미와 식감이 결정되며, 비닐 사용 여부가 맛에 미치는 영향은 크지 않다. 클립아트코리아 제공

비닐에 싸여 자란 만큼 맛이 떨어지는 것 아니냐는 의문도 있다. 하지만 전문가들은 재배 방식보다 생장 환경이 맛을 좌우하는 핵심 요소라고 설명한다.

애호박의 경우 햇빛, 온도, 수분 관리 등 재배 조건에 따라 풍미와 식감이 결정되며, 비닐 사용 여부가 맛에 미치는 영향은 크지 않다는 것이다.

오히려 인큐애호박은 크기와 숙도가 균일해 조리 과정에서 장점을 갖는다는 평가도 나온다. 찌개나 볶음 요리에 사용할 때 익는 속도와 식감이 고르게 유지돼 완성도 있는 요리를 만들기 쉽다는 의견도 있다.

다만 재배에 사용되는 비닐은 복합 플라스틱인 ‘아더(other)’ 재질이 많아 재활용이 어렵다는 한계가 있다. 최근 플라스틱과 비닐 폐기물 문제가 국제적인 환경 이슈로 떠오르면서, 자연 상태에 가까운 방식으로 재배한 애호박을 확대해야 한다는 목소리도 나온다.

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