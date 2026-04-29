뉴욕증시, 오픈AI 성장우려에 약세 마감…나스닥 0.9%↓

28일(현지시간) 뉴욕증시가 기술주 중심 매도세에 밀려 하락했다. 인공지능(AI) 산업 성장성에 대한 우려가 재부각된 가운데 국제유가 상승과 미·이란 협상 교착까지 겹치며 투자심리가 위축된 영향이다.

뉴욕증권거래소의 트레이더. AFP연합뉴스

이날 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 25.86포인트(-0.05%) 내린 49,141.93에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 35.11포인트(-0.49%) 하락한 7,138.80에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 223.30포인트(-0.90%) 내린 24,663.80에 거래를 마쳤다.

전날 S&P500과 나스닥 지수가 사상 최고치를 경신한 이후 차익실현 매물과 함께 시장은 숨 고르기에 들어간 모습이다. 특히 OpenAI의 성장성에 대한 내부 우려가 전해지며 투자심리를 자극했다.

앞서 WSJ은 오픈AI가 신규 사용자수와 매출 목표치를 달성하지 못했고 막대한 AI 투자 비용을 감당할 수 있을지에 대해 내부에서 우려가 일고 있다고 보도했다. 사라 프라이어 최고재무책임자(CFO) 역시 매출 성장 속도가 기대에 못 미칠 경우 향후 데이터센터 비용 부담이 커질 수 있다는 우려를 전달한 것으로 전해졌다.

이 같은 소식에 AI 관련주도 일제히 약세를 보였다. NVIDIA가 1.6% 하락한 것을 비롯해 브로드컴(-4.4%), AMD(-3.4%), 마이크론(-3.9%)도 각각 낙폭이 컸다. 오픈AI가 사용할 AI 데이터센터를 구축하고 있는 오라클도 이날 4.1% 하락했다.

다만, 빅테크(거대 기술기업)들의 호실적 기대감이 이어지고 있는 것은 기술주 전반의 낙폭을 제한하는 요인으로 작용했다.

알파벳, 마이크로소프트, 아마존, 메타가 오는 29일 실적 발표를 앞두고 있으며, 애플은 30일 실적을 공개한다. 시장에서는 AI 수요를 바탕으로 ‘깜짝 실적’ 기대가 이어지고 있다.

국제유가 상승도 부담으로 작용했다. 이날 브렌트유 선물은 전장 대비 2.8% 오른 배럴당 111.26달러에 마감했고, 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 3.7% 오른 배럴당 99.93달러로 마감했다. 미국과 이란 간 협상이 교착 상태에 빠지면서 공급 불안 장기화 우려가 커진 영향이다.

미 연방준비제도는 29일까지 이틀간 연방공개시장위원회(FOMC)를 열어 통화정책 방향을 결정한다.

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