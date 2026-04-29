컷오프 김용 “당 고심 존중… 백의종군 할 것” [6·3 지방선거]

통상 ‘컷오프’(공천 배제)는 정치적 위기로 여겨진다. 그러나 김용(사진) 전 민주연구원 부원장은 ‘백의종군’을 선언하며 돌파구를 모색하는 모습이다. 김 전 부원장은 2028년 총선거를 통한 원내 입성을 겨냥해 원외에서 정치적 존재감을 이어가야 하는 과제를 안게 됐다.



김 전 부원장은 28일 국회에서 기자회견을 열고 “공천관리위원회의 고심과 전략적 판단을 존중하며 백의종군하겠다”며 “이재명정부의 성공과 당의 승리를 위해 가장 낮은 곳에서 가장 뜨겁게 뛰겠다”고 밝혔다. 김 전 부원장은 이재명 대통령이 “분신”이라 칭할 만큼 친명(친이재명)계 핵심으로 꼽힌다.



앞서 민주당은 전날 경기 지역 재·보궐선거 후보를 발표하면서 김 전 부원장을 공천에서 배제했다. 대장동 개발 민간업자에게 금품을 받은 혐의로 1·2심 유죄를 선고받고 대법원 판결을 앞둔 그를 공천할 경우, 중도층 민심에 악재로 작용할 것이라고 판단한 것으로 풀이된다. 특히 수도권과 영남권 등 격전지에서의 리스크를 선제 차단하겠다는 의도다. 조승래 사무총장은 SBS라디오에서 김 전 부위원장 컷오프와 관련해 “선거는 하지 말아야 될 것을 안 하는 것이 제일 중요하다”고 했다.



‘사법 리스크’에 가로막힌 김 전 부원장은 “저에 대한 기소는 명백한 정치검찰의 조작이자 치졸한 정치 보복”이라며 “진실의 힘으로 다시 일어서겠다”고 밝혔다. 정청래 대표는 페이스북에 “김용의 명예회복을 위하여 노력하겠다”고 말했다. 정 대표는 “미안하고 감사하다”며 “머지않아 더 크게 쓰임받을 날이 올 것”이라고 했다.



향후 거취로는 이 대통령의 성남시장 재임 시절부터 이어온 인연을 바탕으로, 이광재 전 강원도지사 공천으로 공석이 된 경기 분당갑 지역위원장 등이 거론된다. 분당갑은 국민의힘 안철수 의원이 현역인 지역으로 민주당에 유리한 구도는 아니다. 김 전 부원장의 출마를 두고 친명계 중심으로 현역 의원 60여명이 공개 지지를 밝혔음에도 공천을 받지 못한 점도 풀어야 할 숙제다. 백의종군 선언으로 정청래 지도부와의 충돌은 일단 수면 아래로 가라앉았지만, 향후 전당대회 등 권력지형 변화 국면에서 김 전 부원장의 역할이 부각될 가능성도 나온다.

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