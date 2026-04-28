상가 女화장실 휴지 썼다 병원 이송…‘불법촬영’ 접착제 묻힌 20대男 자수

서울 관악구 한 상가 화장실에 불법 촬영 장비를 설치한 혐의를 받는 20대 남성이 경찰에 체포됐다. 이 남성은 접착제로 추정되는 물질을 사용했는데, 해당 휴지를 사용한 여성이 고통을 호소하며 병원으로 이송됐다.

화장실에 설치된 휴지. 기사 이해를 돕기 위한 자료사진. 게티이미지뱅크

28일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(카메라 등 이용 촬영) 혐의로 20대 남성 A씨를 조사하고 있다. A씨는 관악구의 한 상가 건물 여자화장실에 불법 촬영 기기를 설치한 혐의를 받는다.

앞서 지난 26일 오후 9시쯤 이 화장실에 혼자 있던 여성이 고통을 호소하고 있다는 신고가 접수됐다. 피해 여성은 화장실에 비치된 휴지를 사용한 직후 가려움 등의 불편을 호소했고, 출동한 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

A씨는 경찰이 수사를 시작한 직후 자수했다. 경찰은 사건이 발생한 화장실에서 A씨가 설치한 것으로 추정되는 불법 촬영 장비도 수거했다. 경찰은 A씨가 불법 촬영 기기를 고정하는 과정에서 화장실 휴지에 접착제를 묻혀 피해자에게 상해를 입혔다고 보고 추가 혐의 적용을 검토하고 있다.

경찰 관계자는 “현장에서 확인된 이물질은 촬영 기기를 고정하기 위해 사용된 접착제 성분으로 추정되나, 정확한 성분 규명을 위해 현재 국립과학수사연구원 감식 절차를 진행 중”이라고 전했다.

경찰은 A씨를 상대로 구체적인 범행 경위를 조사할 방침이다.

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