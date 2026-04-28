지지율 바닥인데… 野, 벌써 지선 후 당권 수싸움?

지지율 하락으로 고전을 면치 못하고 있는 국민의힘이 이번엔 ‘원내대표 조기 선출론’으로 몸살을 앓고 있다. 겉으로는 더불어민주당의 원내대표 선거에 맞춰 국민의힘도 쇄신에 나서야 한다는 명분이지만, 이면에는 지방선거 이후 당내 주도권을 둘러싼 정치적 수 싸움이 깔려 있다. 6·3지방선거를 한 달 남짓 남긴 시점에 ‘밥그릇 싸움’이 불거질 수 있다는 우려에 “중요한 전쟁을 앞두고 내전에 빠져있다”는 비판도 제기된다.



국민의힘 소장파 모임 ‘대안과 미래’는 28일 조찬 모임을 열고 원내대표 조기 사퇴론에 대해 “임기를 스스로 단축하는 건 바람직하지 않다”고 입장을 밝혔다. 모임 간사인 이성권 의원은 기자들과 만나 “만일 지금 사퇴하고 나면 새로운 원내대표를 뽑아야 하는데, 선거운동 기간이 일정 정도 보장돼야 한다”며 “공교롭게도 이 시기가 지방선거가 본선에 진입해 있는 시기와 겹치기 때문에 과연 도움이 되겠느냐는 의문이 있다”고 했다. 앞서 대안과미래는 지난달 4일 장동혁 대표에게 “지방선거 결과에 대한 책임을 정치적으로 지게 될 것”이라 밝힌 뒤 활동을 중단했으나, 55일 만에 모임을 재개했다.

장동혁 국민의힘 대표. 뉴스1

당 일각에선 민주당의 차기 원내대표 선거일인 5월6일에 맞춰 국민의힘도 새 원내대표를 뽑아야 한다는 주장이 제기된다. 민주당이 신임 원내대표 선출과 함께 하반기 국회 원구성에 나서는 만큼, 국민의힘도 새로운 지도부가 협상에 대비해야 한다는 이유에서다. 송 원내대표의 임기는 지방선거 이후인 6월15일이다.



신임 원내대표는 지방선거 이후 당내 권력 재편 과정에서 주도권을 쥐게 될 가능성이 크다. 만약 장동혁 대표가 지방선거 패배의 책임을 지고 사퇴할 경우 신임 원내대표가 대표 권한대행을 맡아 향후 비상대책위원회 구성 전방에 핵심적인 역할을 하게 될 것이란 추측이 나온다.



현재 당내에서는 원내대표 후보군으로는 4선 김도읍, 3선 정점식·성일종 의원 등이 거론되는데 지방선거 전 원내대표 선거가 치러지면 당권파로 분류되는 정점식 정책위의장이 유리하다는 관측이 나온다. 반면 김 의원은 친한(친한동훈)계와 소장파의 지원을 받고 있고, 성 의원은 계파색이 옅고 당 소속 의원들과 두루 관계가 원만하다는 평가를 받는다.



국민의힘 한 재선 의원은 “원구성 협상은 급하지 않고, 민주당과 선을 맞출 필요도 없다”며 “결국 당권파가 당권을 계속 갖고 가겠다는 목적 외에는 없지 않겠나”라고 원내대표 조기 선출론에 부정적인 입장을 밝혔다. 다른 당 관계자는 “지방선거 후보도 못 구하는 상황에서, 내전까지 벌이면 망하는 길”이라고 짚었다.



현 원내지도부도 일각의 사퇴 요구에 대해 선을 긋고 있다. 박충권 원내수석부대표는 이날 기자들을 만나 “원내지도부로서 당의 선거를 이끄는 데 전념하고 있다”고 말했다.

김문수 전 고용노동부 장관. 뉴시스

광역단체장 후보 공천이 일단락되고 본격적인 선거전이 시작되면서 당내에선 영남권 집토끼 사수 차원에서 김문수 전 고용노동부 장관을 향한 ‘러브콜’이 이어지는 분위기다.



국민의힘 대구시장 후보인 추경호 의원은 “당장 현장 투입이 가능한 선거캠프 체제를 조속히 구성해야 한다”며 “가장 최근에, 가장 큰 선거를 치른 김 전 장관을 명예선대위원장으로 위촉하게 됐다”고 밝혔다. 김 전 장관은 대구 외에 경북, 강원, 부산까지 4개 지역에서 선대위원장직을 맡아달라는 요청을 수락한 것으로 알려졌다.

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