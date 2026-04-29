SK이노, ‘소아암 치료비’ 3억 쾌척

강충식 SK이노베이션 부사장(왼쪽)이 ‘백혈병·소아암 치료비 지원 기부금 전달식’에서 서선원 한국백혈병어린이재단 사무총장과 기념촬영을 하고 있다. SK이노베이션 제공

SK이노베이션은 28일 한국백혈병어린이재단에 ‘백혈병·소아암 아동 치료비 지원’ 기부금 3억원을 전달했다고 밝혔다. SK이노베이션은 2008년부터 백혈병·소아암 어린이들의 치료를 돕기 위한 기부를 19년째 이어오고 있다. 현재까지 총 700여명의 소아암 환아가 치료비를 지원받았다. 누적 기부금은 67억원에 달한다. SK이노베이션의 지원으로 수혜 가정의 의료비 부담은 평균 25%가량 줄어든 것으로 나타났다. 이번 기부금은 SK이노베이션 계열 구성원들이 기본급의 1%를 자발적으로 기부한 ‘1% 행복나눔기금’으로 마련됐다. ‘1% 행복나눔기금’은 취약계층 지원과 사회안전망 강화를 위해 구성원들의 뜻을 모아 조성한 기금이다. 아동·청소년 지원과 발달장애 아동 지원, 독거노인 돌봄, 환경 복원, 지역사회 상생 등에 쓰이고 있다.

강충식 SK이노베이션 부사장은 “앞으로도 미래 세대가 건강하게 성장할 수 있도록 사회적 가치를 실천하는 다양한 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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