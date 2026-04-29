[경제 단신] 삼성, 무안경 3D 디스플레이 출시 외

삼성, 무안경 3D 디스플레이 출시

삼성전자가 3D(3차원) 전용 안경 없이도 입체감을 느낄 수 있는 무안경 3D 디스플레이인 32인치 ‘스페이셜 사이니지’(모델명 SMHX·사진) 신제품을 출시했다. 삼성전자는 최근 중국의 공세로 디스플레이 점유율 경쟁이 심화하는 상황에서 3D 무안경 디스플레이 시장을 공략해 돌파구를 마련하겠다는 전략이다. 삼성전자가 28일 공개한 신제품은 독자 기술인 ‘3D 플레이트’를 기반으로 3D 전용 안경 없이도 마치 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체감을 제공하는 혁신 디스플레이다. 삼성전자는 올해 초 선보인 85인치 제품에 더해 이번 32인치 신제품을 선보이며 라인업을 확대했다.



롯데백화점 인천점 5월 1일 재탄생

롯데백화점 인천점(사진)이 약 3년에 걸쳐 새단장을 마무리하고 다음 달 1일 ‘뉴 프리미엄’ 인천점으로 재탄생한다. 롯데백화점은 28일 인천점이 ‘수도권 서부 지역 첫 1조원 백화점’이 될 수 있도록 ‘피아제’, ‘불가리’, ‘티파니’, ‘부쉐론’, ‘그라프’ 등 최고급 시계·주얼리 상품군 확대에 공을 들였다고 밝혔다. 인천점은 지난해 매출이 8300억원을 넘어섰다. 인천점은 1단계인 ‘백화점 리뉴얼’이 완료됨에 따라, 2단계인 ‘터미널 최신화’ 공사를 올 하반기부터 추진해 국내 최대 규모의 ‘프리미엄 롯데타운 인천’을 완성한다는 목표다.



검색부터 예약까지… 네이버 ‘AI탭’ 출시



네이버는 네이버플러스 멤버십 사용자를 대상으로 인공지능(AI) 검색 서비스인 ‘AI탭’을 선보였다고 28일 밝혔다. AI탭은 사용자와 대화를 통해 탐색 범위를 자연스럽게 확장하는 대화형 AI 검색 서비스다. AI탭은 네이버의 통합검색과 쇼핑, 플레이스, 블로그, 카페 등 핵심 서비스와 유기적으로 연결돼 여러 서비스를 오가며 정보를 찾는 과정을 줄이고, 필요한 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 지원한다. 최수연 네이버 대표는 “AI탭은 쇼핑과 로컬 등 서비스와의 연결을 강화해 일상 속 차별화된 AI 검색 경험을 제공하고, 궁극적으로 실행까지 연결되는 통합 에이전트를 지향해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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