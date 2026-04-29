천재교육·천재교과서, 문해력 기반 교과 이해력 넓히는 ‘독해가 힘이다’ 신간 2종 출시

천재교육은 초등 문해력 학습서 ‘독해가 힘이다’ 시리즈의 신간인 ‘주제별 지문확장’과 ‘한국사 시대 편’을 출시했다고 밝혔다.

최근 학생들이 글을 읽고도 핵심 내용을 파악하지 못하거나, 배경지식 부족 및 생소한 용어로 인해 긴 지문의 맥락을 이해하는 데 어려움을 겪는 사례가 늘고 있다. ‘독해가 힘이다’ 시리즈는 이러한 학습 결손을 방지하기 위해 문해력을 바탕으로 학습 내용을 이해하고 사고하는 힘을 기르는 데 초점을 맞춘 초등 학습서다.

해당 시리즈는 국어 영역의 ‘비문학 편’과 ‘디지털·비문학 편’, 수학 영역의 ‘수학 편’과 ‘문장제 수학 편’, 과학 영역의 ‘과학 편’ 등 각 과목 특성에 맞는 독해 학습을 지원해 왔다. 이번에 출시된 ‘주제별 지문확장’과 ‘한국사 시대 편’은 시리즈에 새롭게 추가된 교재로, 다양한 비문학 제재를 바탕으로 한 주제 중심 독해와 역사 자료 기반의 흐름 이해 학습을 강화한 것이 특징이다.

먼저 ‘주제별 지문확장’은 하나의 주제를 인문, 사회, 과학, 기술, 예술 등 다양한 영역의 글로 확장해 읽는 독해서다. 각 지문을 통해 주제에 대한 이해를 넓히고 풍부한 배경지식을 쌓을 수 있도록 설계됐다. 또한 지문 속 어휘 학습과 독해를 유기적으로 연결하여, 내용을 정확히 이해하고 실전에 적용하는 학습이 가능하도록 구성했다.

‘한국사 시대편’은 이야기 형태의 글과 그림, 지도, 사진 등 다채로운 자료를 활용해 시대별 흐름을 익히는 독해형 한국사 교재다. 역사적 사건과 인물을 중심으로 흐름을 파악할 수 있도록 구성했으며, 한국사 기초 문제부터 수능형 문제, 한국사능력검정시험 기출 문제까지 포함하여 기초 학습부터 평가 대비까지 한 번에 가능하도록 했다.

천재교육은 이번 신간 출시를 통해 ‘독해가 힘이다’ 시리즈의 학습 영역을 한층 세분화했다. ‘주제별 지문확장’은 다양한 제재를 통한 배경지식 확장에, ‘한국사 시대편’은 역사 자료와 지문을 함께 읽으며 기르는 한국사 이해력에 방점을 두었다.

해당 교재에 대한 상세 정보는 천재교육 공식 스마트스토어에서 확인할 수 있으며, 현재 공식 스토어 및 온·오프라인 서점에서 판매되고 있다.

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