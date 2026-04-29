[이코노 브리핑] 토스뱅크, 포브스 선정 ‘국내 은행 1위’ 외

토스뱅크, 포브스 선정 ‘국내 은행 1위’

토스뱅크가 미국 경제전문매체 포브스에서 4년 연속 ‘국내 은행 1위’로 선정됐다고 28일 밝혔다. 이번 평가는 글로벌 시장조사기관 스태티스타와 함께 전 세계 34개국 금융 소비자 5만4000여명을 대상으로 주요 은행 410곳을 비교·분석한 결과다. 토스뱅크는 7개 평가 항목 중 고객 만족도, 추천 의향, 이용약관, 고객 서비스, 디지털 서비스, 금융 자문 등 6개 항목에서 1위를 차지했다. 특히 전반적 만족도와 디지털 서비스 부문에서 높은 평가를 받으며 서비스 완성도 측면에서 경쟁력을 보였다.

韓銀, 1분기 순이익 4.2조 사상 최대

한국은행이 올해 1분기 고환율 지속 효과로 전년 동기 대비 3배 불어난 역대 최대 순이익을 기록했다고 28일 밝혔다. 지난 달 말까지 한은의 누계 당기순이익은 4조2072억원으로, 1분기에만 지난해 상반기(4조5850억원) 전체와 맞먹는 규모의 순이익을 냈다. 한은 수지는 주로 외화 유가증권 등 자산 운용에 따른 이자, 매매 손익 등으로 구성돼 금리와 주가, 환율 등의 영향을 크게 받는다.

네이버페이, 영세 가맹점 수수료 지원

네이버페이(Npay)가 5월 가정의 달을 맞아 영세 가맹점에서 발생하는 각종 결제 수수료를 지원한다고 28일 밝혔다. 다음 달 4∼10일 온·오프라인 결제 및 네이버 예약·주문 서비스를 이용하는 영세 가맹점이 대상이다. 어린이날, 어버이날 등이 포함된 시기에는 온라인 쇼핑, 현장결제, 네이버 예약·주문 등이 많아 수수료 지원에 따른 소비 진작 효과를 소상공인들이 체감할 수 있다고 네이버페이는 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지