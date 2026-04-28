양극화·고금리에 은행 연체율 ‘역대 최고’ 속출

5대 금융그룹(KB·신한·하나·우리·NH농협)이 올해 1분기 6조원 넘는 순이익을 거뒀지만, 은행 대출 연체율은 일제히 상승한 것으로 집계됐다. 5대 금융그룹의 부실채권 규모도 사상 처음으로 16조원을 돌파했다. ‘K자형 양극화’로 반도체 등 수출주력 업종은 비상하는 반면 대출 상환이 힘든 가계·기업이 많아진 여파로 풀이된다. 지난달 가계대출 금리가 0.06%포인트 상승한 데다 향후 기준금리 인상 가능성도 커져 취약차주의 어려움이 가중될 전망이다.

28일 5대 은행(KB·신한·하나·우리·NH농협)이 공개한 팩트북 등에 따르면, 1분기 말 전체 연체율 단순 평균치가 0.40%로 집계된 것으로 나타났다. 작년 4분기 말(0.34%)보다 0.06%포인트 상승했다. 사진은 이날 서울 시내의 한 대출 창구 모습. 연합뉴스

◆5대 은행 대출 연체율 일제히 상승



28일 5대 은행의 팩트북 등에 따르면, 1분기 말 평균 연체율은 지난해 4분기 말(0.34%)보다 0.06%포인트 상승한 0.40%로 집계됐다. 가계대출 연체율이 같은 기간 0.30%에서 0.32%로 0.02%포인트 증가했다. 이 기간 대기업은 0.03%에서 0.13%로 0.1%포인트, 중소기업은 0.49%에서 0.57%로 0.08%포인트 늘었다.



부문별로 역대 최고가 줄이었다. 은행별로 보면 KB국민은행의 전체 원화 대출 연체율은 0.35%로, 전 분기보다 0.07%포인트 상승했다. 특히 대기업 연체율이 0.03%에서 0.32%로 뛰어 2018년 2분기(0.39%) 이후 약 8년 만에 가장 높았다. KB국민은행 관계자는 “1분기 거액 차주 여신 2건이 연체로 편입된 영향”이라고 설명했다.



신한은행의 전체 연체율은 전 분기 말보다 0.04%포인트 오른 0.32%로 집계됐다. 하나은행 연체율은 0.07%포인트 상승한 0.39%로 2017년 1분기(0.41%) 이후 9년 만에 최고치였다. 가계 연체율이 0.31%, 소호(개인사업자) 연체율이 0.56%로 각각 2016년 관련 통계 작성 이후 역대 최고치였다.



우리은행의 전체 연체율은 0.04%포인트 늘어난 0.38%였다. 특히 중소기업 연체율이 0.61%로 2019년 지주 재출범 이후 역대 최고였다. NH농협은행의 전체 연체율은 0.49%에서 0.55%로 상승했다. 가계 연체율이 0.46%로, 2016년 3분기(0.46%) 이후 약 10년 만에 가장 높았다.



업종별로는 부동산업의 부진이 두드러졌다. KB국민은행의 부동산업 및 임대업 연체율은 전 분기 말 0.15%에서 1분기 말 0.44%로 0.29%포인트 뛰었다. 신한은행의 부동산업 및 임대업 연체율은 1분기 말 0.35%로, 2021년 관련 통계 작성 이후 역대 최고 수준이었다. 하나은행 역시 부동산업 및 임대업 연체율이 0.57%로, 2016년 2분기(0.58%) 이후 약 10년 만에 최고로 집계됐다. 우리은행 부동산업 연체율은 0.41%로 나타났다.

◆금융그룹 부실채권 규모 16조원 돌파



연체율이 늘면서 부실채권도 빠르게 불어나고 있다. 1분기 말 기준 5대 금융그룹의 고정이하여신(NPL) 규모는 전년 동기 대비 8989억원 증가한 16조300억원으로 집계됐다. 이는 5대 금융의 합산 통계 확인이 가능한 2019년 1분기 이후 역대 최대 규모다. 고정이하여신은 대출금 중 연체 기간이 3개월 이상인 부실채권을 말한다.



5대 은행의 1분기 말 전체 평균 NPL 비율은 0.37%로, 전 분기 말(0.34%)보다 0.04%포인트 상승했다. 업종별·계층별로 부익부 빈익빈이 심화되는 K자형 양극화로 취약 차주의 대출 상환 부담이 늘어난 영향이다. 고유가·고환율에 따른 물가상승으로 올해 한국은행의 기준금리 인상 가능성이 커져 이들의 이자 부담도 가중될 전망이다.



이미 지난달 주택담보대출금리는 2년4개월 만에 가장 높은 수준으로 올라섰다. 한은이 이날 발표한 ‘금융기관 가중평균 금리’에 따르면 3월 중 예금은행의 주택담보대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.34%로 전월보다 0.02%포인트 상승했다. 주담대 가중평균 금리는 6개월 연속 오르며 2023년 11월(4.48%) 이후 최고를 기록했다.



전체 가계대출 금리도 4.51%로 0.06%포인트 올랐다. 이는 지난해 3월(4.51%)과 같은 수준이다. 가계대출 중 일반신용대출 금리(5.57%)는 전월보다 0.04%포인트 올라 3개월 만에 상승으로 돌아섰다. 전세자금대출(4.07%) 금리도 0.01%포인트 올랐다. 은행 외 금융기관들의 경우 신용협동조합(4.66%)·상호금융(4.42%) 대출금리가 각각 0.12%포인트, 0.04%포인트 상승했다.

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