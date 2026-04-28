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한전, 미국 에너지기업 PSEG와 765㎸ 송전망 계약

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세종=이승주 기자 joo47@segye.com

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한국전력이 미국 송전망 시장에 본격 진출하기 위해 미국 에너지 기업과 계약을 맺었다.

 

한전은 28일 서울 양재동 한전 아트센터에서 PSEG사와 765킬로볼트(㎸) 초고압 송전망 사업 협력을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.

28일 김동철 한전 사장이 PSEG사와 초고압 송전망 사업에 협력하기 위한 계약을 체결했다. 한전 제공
28일 김동철 한전 사장이 PSEG사와 초고압 송전망 사업에 협력하기 위한 계약을 체결했다. 한전 제공

한전 측은 “이번 계약은 한전이 보유한 765㎸급 초고압 송전망의 설계∙조달∙시공(EPC) 역량과 안정적인 계통 운영능력을 국제적으로 입증한 성과”라며 “미국 시장에서의 경쟁력을 공식적으로 인정받았다”고 평가했다.

 

한전은 이번 협력을 계기로 단순 기술 자문을 넘어 지분 투자와 특수목적법인(SPC) 설립 등 프로젝트에 직접 참여하는 방식으로 미국 전력 시장에 본격 진출할 방침이다. 아울러 한전은 국내 기자재 기업들과 ‘팀 코리아(Team Korea)’ 체계를 구축해 미국 765㎸ 송전망 시장 진출을 추진한다.

 

김동철 한전 사장은 “앞으로도 책임 있는 공기업으로서 국내 기업들과 협력해 지분 투자 등 다양한 방식으로 미국 전력 시장 진출을 지속 확대하겠다”고 말했다.


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