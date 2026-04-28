한전, 미국 에너지기업 PSEG와 765㎸ 송전망 계약

한국전력이 미국 송전망 시장에 본격 진출하기 위해 미국 에너지 기업과 계약을 맺었다.

한전은 28일 서울 양재동 한전 아트센터에서 PSEG사와 765킬로볼트(㎸) 초고압 송전망 사업 협력을 위한 계약을 체결했다고 밝혔다.

28일 김동철 한전 사장이 PSEG사와 초고압 송전망 사업에 협력하기 위한 계약을 체결했다. 한전 제공

한전 측은 “이번 계약은 한전이 보유한 765㎸급 초고압 송전망의 설계∙조달∙시공(EPC) 역량과 안정적인 계통 운영능력을 국제적으로 입증한 성과”라며 “미국 시장에서의 경쟁력을 공식적으로 인정받았다”고 평가했다.

한전은 이번 협력을 계기로 단순 기술 자문을 넘어 지분 투자와 특수목적법인(SPC) 설립 등 프로젝트에 직접 참여하는 방식으로 미국 전력 시장에 본격 진출할 방침이다. 아울러 한전은 국내 기자재 기업들과 ‘팀 코리아(Team Korea)’ 체계를 구축해 미국 765㎸ 송전망 시장 진출을 추진한다.

김동철 한전 사장은 “앞으로도 책임 있는 공기업으로서 국내 기업들과 협력해 지분 투자 등 다양한 방식으로 미국 전력 시장 진출을 지속 확대하겠다”고 말했다.

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