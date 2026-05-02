생선구이 전문점 고등어 구이의 비결?…‘3가지’만 준비하세요 [FOOD+]

우리 식탁에 자주 오르는 고등어. 고등어는 회, 구이, 조림, 튀김은 물론 통조림 가공품으로도 용도가 높을 정도로 한국인들이 즐겨먹는 생선이다. 특히 단백질이 풍부한 고단백 저칼로리 식품으로 다이어트 및 몸만들기를 하는 사람들에게 각광받고 있다. 하지만 고등어를 요리하는 데 있어 가장 큰 걸림돌은 바로 특유의 비린내다. 다음 레시피를 참고해 비린내 없는 맛있는 식탁을 완성해보자.

고등어에는 DHA 성분이 다량 함유돼 있어 무엇보다 뇌세포 성장발달에 좋다.

◆비린내 없이 고등어 굽는 방법

고등어를 맛있게 구우려면 우선 쌀뜨물이나 녹차물에 담궈 비린내를 제거한다. 이후, 물기를 제거한 다음 고등어의 겉면에 전분가루를 두텁지 않게 바른다. 고등어를 구울 때 전분가루를 사용하는 이유는 고등어 살이나 껍질이 분리되지 않고 내부 수분감은 유지시키면서 같은 바삭바삭한 식감을 만들기 때문이다. 이후 팬에 식용유를 두르고 예열을 한 다음, 고등어를 올려서 노릇노릇하게 구우면 고등어구이가 완성된다.

에어프라이어를 통해 보다 손쉽게 굽는 방법도 있다. 에어프라이어에 고등어가 달라붙지 않도록 껍질이 위쪽으로 오도록 한 다음, 200도에서 10분 정도 둔다. 이후 고등어를 뒤집어서 다시 10분 동안 구우면 된다. 마지막으로 레몬즙을 골구로 뿌려주면 비린내 없이 맛있는 고등어구이를 먹을 수 있다.

◆고등어조림 비린내 잡는 비법

고등어조림에서 가장 중요한 첫 단계는 손질이다. 고등어는 내장을 제거한 뒤 흐르는 물에 깨끗이 씻어야 한다. 특히 배 속의 검은 막을 꼼꼼하게 제거해야 비린내를 줄일 수 있다. 손질한 고등어는 쌀뜨물이나 우유에 10분 정도 담가 두면 불필요한 잡내가 빠진다. 이 과정은 고등어조림 식당에서 흔히 사용하는 방법으로 생선 특유의 냄새를 부드럽게 잡아준다.

비린내를 없애는 또 다른 비법은 향신 채소를 충분히 사용하는 것이다. 무는 고등어조림의 핵심 재료로, 생선 냄새를 흡수하면서 국물에 단맛을 더해 준다. 냄비 바닥에 두툼하게 썬 무를 깔고 그 위에 고등어를 올리면 조리는 동안 무가 비린내를 잡아주고 양념이 골고루 배어든다. 여기에 대파, 양파, 마늘, 생강을 함께 넣으면 잡내 제거 효과가 더욱 커진다.

◆고혈압, 동맥경화 등 각종 혈관질환 예방

고등어에는 DHA 성분이 다량 함유돼 있어 무엇보다 뇌세포 성장발달에 좋다. 두뇌회전을 활발하게 해주어 학습능력 및 기억력 향상에 매우 효과적이다. 고등어에 함유된 불포화지방산인 EPA는 혈중 콜레스테롤의 수치를 감소시켜 고혈압, 동맥경화 등 각종 혈관질환을 예방하는데 효과적이다.

또한 고등어에 들어있는 셀레늄 성분은 항암 효과가 있어 각종 암을 예방하는 효능이 있다. 이 밖에도 저칼로리라서 다이어트에 좋으며 숙취 해소에도 효과가 있다.

<고등어구이 레시피> 1. 코팅된 프라이팬에 식용유를 넉넉히 두른다. 2. 반으로 분리 후 칼집 낸 냉동 고등어를 넣고 뚜껑을 닫는다. 3. 약 불에서 살 부분부터 구워 앞뒤로 3분씩 총 6분 동안 굽는다. 4. 키친타월로 기름과 수분을 제거하고 고등어를 뒤집는다. 5. 레몬즙 1 큰 술을 넣고 뚜껑을 닫고 30초간 둔다. <고등어조림 레시피> 1. 고등어, 야채 등 각종 재료를 손질해 준비한다. 2. 냄비에 무를 깔고 그 위에 생고등어를 올린 뒤 썰어놓은 양파, 파, 청량고추, 홍고추를 넣어 준비한다. 3. 불을 올리면서 냄비를 흔들어 바닥에 깔린 무 아래로 물이 들어 가도록 해준다. 4. 끓어 오르면, 간 마늘 1숟갈~1숟갈 반+간 생강 1/3숟갈+된장 반 숟갈~한 숟갈+들기름 2숟갈+고춧가루 3숟갈 이상+고춧가루가 살짝 풀릴정도로 물을 넣어 물량을 맞춰준다. 5. 국물이 자박해 질 때까지 졸여준다.

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