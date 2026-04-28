트럼프, 찰스3세 안내하며 어깨 톡톡…또 英 왕실 결례 논란

도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 방미한 찰스 3세 영국 국왕의 신체를 접촉한 장면이 공개돼 또 한 번 왕실 예법에 어긋난 행동을 했다는 논란이 발생했다.



텔레그래프, 데일리메일 등 영국 매체 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 미 국빈 방문 첫날 일정으로 백악관을 찾은 찰스 3세 국왕에게 먼저 다가가 인사를 나눴다.

사진=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 멜라니아 영부인과 함께 찰스 3세 국왕 부부와 기념사진을 촬영했고, 찰스 3세 국왕을 안으로 안내하며 그의 어깨를 가볍게 두들겼다.



트럼프 대통령은 찰스 3세 국왕의 팔을 가볍게 만지는 행동을 보이기도 했다.



영국 왕실은 왕족이 나서지 않는 경우 먼저 다가가 개인적으로 신체 접촉을 하는 것을 불문율로 여기고 있다. 이 때문에 트럼프 대통령이 찰스 3세 국왕의 허락을 받지 않고 이러한 행동을 한 것은 명백한 결례라는 지적이 나왔다.



미국 대통령들의 영국 왕실 예법 위반 논란은 이번이 처음은 아니다.



조 바이든 전 미국 대통령은 지난 2021년 영국 방문 당시 선글라스를 착용한 채로 엘리자베스 2세 영국 여왕을 예방해 결례 논란에 휩싸인 바 있다.



트럼프 대통령은 2018년 영국 방문 기간 엘리자베스 2세 여왕보다 앞서 걸었다가 비판을 받았으며, 지난해 9월 방문 때는 찰스 3세 국왕의 팔꿈치 위쪽을 꽉 잡는 등 적극적인 스킨십을 하기도 했다.



다만 일부 전문가들은 트럼프 대통령의 행동이 나름 격식을 갖춘 우호적 제스처일 뿐이라고 반박했다.



신체 언어 전문가인 주디 제임스는 데일리메일에 "찰스 3세 국왕을 안으로 안내하기 위한 가볍고 조심스러우며 정중한 손길이었다"고 분석했다.



제임스는 "찰스 3세 국왕은 어머니인 엘리자베스 2세 여왕보다 이런 부분에서 좀 더 여유로운 태도를 보인다"며 "트럼프 대통령의 행동도 트럼프 대통령치고는 매우 절제된 제스처"라고 덧붙였다.

<연합>

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