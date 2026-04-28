김영환 충북도지사 “장동혁 지도부 중심으로 결속해 승리 이끌 것” [6·3의 선택]

김영환 충북도지사가 28일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 장동혁 당대표를 중심으로 한 당내 결속과 지방선거 필승 의지를 밝혔다.

국민의힘 충북도지사 후보로 선출된 김영환 충북도지사가 28일 도청에서 기자회견을 열고 있다.

김 지사는 이날 회견에서 “강을 건널 때 말을 갈아타지 않는 법”이라며 “장동혁 당대표와 지도부를 흔드는 일을 멈추고 모든 정성과 역량을 다해 한마음으로 힘을 모아야 한다”고 당내 화합을 주장했다. 그는 이어 “지금은 선거 승리를 위해 용서하는 용기와 절제하는 자세가 필요한 때”라고 덧붙였다.

김 지사는 ‘일 잘하는 도지사’로서 그동안 거둔 정책적 성과를 강조하며 ‘강한 충북’에 대한 비전을 제시했다. 주요 성과로는 △출생·고용·투자 등 주요 지표의 전국 최고 수준 달성 △의료비후불제, 도시농부 등 충북형 혁신정책 △레이크파크 르네상스를 통한 유휴공간의 미래 가치 재창출 등을 꼽았다.

김 지사는 “있는 그대로의 성과와 비전으로 평가받겠다”며 “선거 기간 당의 상징색인 빨간 점퍼를 입고 당당하게 싸워 충북에서 반드시 승리하겠다”고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지