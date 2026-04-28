'내 일자리는 어디에'…대한민국 상생 채용박람회 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

28일 서울 서초구 aT센터에서 고용노동부와 관계부처, 한국경제인협회 등 경제단체가 공동 주최한 '2026 대한민국 상생 채용박람회'가 열렸다.

4월 28일(화)~29일(수) 2일간 서울 양재 aT센터에서 개최되는 이번 박람회는 청년 고용시장에 활력을 불어넣기 위해 정부와 민간이 공동 개최하는 행사로 대기업 협력사, 중견·중소기업·벤처스타트업, 글로벌 기업 등 약 700개 기업이 온·오프라인으로 참여한다.

현장에서는 기업 채용상담, 디지털·신기술 인재양성 프로그램 상담, 집중면접(현장 면접, 퍼스널컬러 진단, 정장 대여, 헤어·메이크업 지원), 취업선배와의 1:1 커피챗 등이 운영된다.

채용박람회 참가비는 무료이고 주요 프로그램 및 참여기업은 박람회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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