30억 빚 → 600억 매출…허경환은 ‘아버지 SUV’ 먼저 사러 갔다

자본의 정글에서 사업가라는 타이틀은 흔하지만 그 숫자가 증명하는 재기의 무게는 제각각이다. 카메라 뒤에서 대중의 웃음을 설계하던 희극인이 30억원의 빚더미에 올라앉았던 순간 그의 삶은 눈부신 무대 대신 냉혹한 현실의 숫자로 재편됐다. 2026년 현재 연매출 600억원을 기록하며 경영인으로 안착한 허경환의 기록은 단순한 부의 축적이 아닌 무너진 신뢰를 실력으로 복원해낸 한 남자의 재기 보고서다.

성공의 과실을 독점하지 않고 고령의 아버지를 위해 직접 최고급 SUV를 고르는 그의 모습은 자본이 계급이 된 시대에 우리가 잊고 지낸 삶의 소중한 도리가 무엇인지 환기시킨다. 30억원의 배신이 남은 자리에 600억원의 성취와 가족을 향한 보은을 채워 넣은 허경환의 분투기를 들여다봤다.

화려했던 무대 이면, 인감도장 하나에 실렸던 30억원의 족쇄는 집요한 실무자의 땀을 거쳐 600억의 성취로 재편됐다. KBS ‘개그콘서트’ 화면 캡처

개그맨 허경환의 경영 잔혹사는 예상치 못한 인재(人災)에서 시작됐다. 그는 과거 동업자에게 인감도장과 법인 통장 관리를 전적으로 맡겼으나 그 신뢰는 30억원이라는 횡령 금액으로 돌아왔다. 동업자는 허경환 몰래 회사의 자금을 빼돌렸을 뿐 아니라 허경환의 명의를 도용해 사채까지 끌어다 쓴 것으로 알려졌다. 닭가슴살 사업이라는 이름의 배가 채 닻을 올리기도 전에 마주한 침몰 위기였다.

그 좌초의 현장에서 허경환은 방송 스케줄을 소화하는 와중에도 자신의 명의가 도용되어 날아온 사채 빚 독촉장과 그 위에 선명히 박힌 타인의 흔적들을 마주해야 했다. 가장 가까운 곳에서 발생한 균열은 금전적 손실을 넘어 삶의 의지를 꺾어놓는 나락으로 그를 몰아넣었다. 그는 당시 심경을 숨조차 쉬기 힘들었던 시간으로 회상한다. 함께 잔을 기울이던 이의 과오로 인해 주변 사람들까지 고통받게 되었다는 자책감이 그를 더 깊은 늪으로 밀어 넣었다. 하지만 그는 도망치는 대신 정면 돌파를 선택했다. 자신을 믿고 제품을 구매해준 소비자들과 남겨진 스태프들을 향한 책임감이 그를 다시 일으켜 세운 지탱점이었다.

재기에 성공한 비결은 운이 아닌 철저한 자기 규율과 집요함이었다. 허경환은 방송 출연료를 전부 부채 상환에 쏟아부으며 브랜드 ‘허닭’의 내실을 다지는 데 매진했다. 그는 매일 아침 공장에 내려가 제품의 염도를 직접 체크하고 물류 시스템을 점검하며 경영인이라는 직함 뒤에 숨지 않는 실무자로서 현장을 지켰다. 연예인이 사업을 한다는 이유만으로 쏟아지는 시장의 비아냥과 불신을 잠재우기 위해 그는 스스로를 가장 낮은 곳으로 밀어 넣었다.

연예인이라는 가면을 벗고 흰 가운을 입은 채 매일 아침 데이터와 씨름하던 시간. 허경환의 600억 매출은 방송의 웃음이 아닌 실무자의 지독한 규율에서 시작됐다. SBS ‘희망TV’ 화면 캡처

웃음을 팔아 빚을 갚고 닭을 팔아 내일을 설계한 인내의 시간은 결과로 실체화됐다. 허닭은 연매출 600억원을 돌파하며 업계의 강자로 우뚝 섰고 2022년에는 국내 대형 식품 기업에 수백억원대 가치를 인정받으며 매각됐다. 돈 때문에 명예를 잃었던 남자가 오직 땀으로 그 명예를 되찾은 순간이었다. 이후 그는 서울 강남에 80억원대 가치를 지닌 빌딩을 매입하며 과거의 절망을 숫자로 지워냈다. 30억원의 빚에 허덕이던 남자가 이제는 그 금액에 달하는 빌딩을 소유한 자산가로 복귀한 사실은 그 자체로 인간 승리의 기록이다.

허경환 생애의 변곡점은 600억이라는 숫자 뒤에 숨겨진 보은의 실체에 있다. 실제로 수많은 경영인이 성공의 지향점에서 자신을 위한 보상에 집중할 때 그는 인생의 첫 번째 동료인 가족을 향해 성취를 나누었다. 80세에 접어든 아버지가 더 안전하고 편안하게 이동하실 수 있도록 직접 전시장을 찾아 수입 브랜드의 최고급 SUV를 골라 선물한 일화는 말뿐인 효심이 아닌 가장 실질적인 보답의 표본이다.

과거의 상흔이 깊을수록 타인에 대한 경계는 두터워지기 마련이지만 그는 오히려 혈연이라는 가장 원초적인 결속력을 통해 스스로의 상처를 봉합했다. 아버지가 운전하는 SUV의 핸들은 그가 겪었던 30억원의 기억을 휘발시키는 마침표이자 성공의 가치를 사회적 환원이 아닌 가족의 안녕으로 재정의한 상징적 장면이다.

절망의 기록이 깊을수록 보은은 더 단단해야 했다. 아버지가 잡은 SUV의 핸들은 그가 도망치지 않고 일궈낸 재기의 완결판이다. MBC ‘놀면 뭐하니?’ 화면 캡처

결국 허경환의 행보는 화려한 타이틀이 주는 허영보다 곁을 지킨 이의 노후라는 실질적 결과에 집중하는 현실적인 재기를 보여준다. 원망을 성취의 밑천으로 삼고 그 결실을 가장 소중한 이의 평온으로 바꿀 줄 아는 그의 태도는 각자의 자리에서 내일이 절박한 이들에게 분명한 해답을 남긴다. 30억원의 절망을 600억원의 성공으로 되갚은 그의 기록은 이제 숫자를 넘어 사람의 온기를 품은 채로 단단하게 완결됐다.

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