경력단절 여성의 ‘자존감’과 ‘일자리’ 동시에 잡는다

세정그룹이 지역 경력단절 및 취약계층 여성들의 경제적 자립과 심리적 회복 지원을 위해 본격 팔을 걷어붙였다.

세정나눔재단은 28일 그룹 본사에서 금정구종합사회복지관, 교육 전문기관 어나더데이와 ‘문화예술강사 양성 프로그램’ 지원을 위한 협약을 체결했다고 밝혔다.

김지은 ㈜어나더데이 대표(왼쪽부터)와 박순호 세정나눔재단 이사장, 금정구종합사회복지관 신대승 과장이 28일 ‘취약 및 경력단절 여성 대상 문화예술강사 양성 프로젝트’ 협약을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 세정나눔재단 제공

이번 프로젝트는 출산과 양육 등으로 경력이 단절된 여성과 지역 내 한부모·미혼모 등 취약계층 여성 20명을 대상으로 진행된다. 단순한 물품 지원이나 단기 교육에 그치지 않고, 참여자의 자존감 향상을 위한 이미지 컨설팅과 전문 문화예술강사 양성을 결합한 것이 특징이다.

협약에 따라 재단은 이번 사업에 총 4500만원의 예산을 투입하고, 세정그룹의 대표 여성복 브랜드 ‘올리비아로렌’과 협업도 추진한다. 프로젝트 참여자에게는 올리비아로렌의 VMD(시각적인 상품 기획) 전문 인력을 활용한 TPO(시간·장소·상황) 맞춤형 스타일링 교육과 1인당 125만원 상당의 의류 구입 혜택을 제공한다.

어나더데이는 △기본 역량 구축 △실습·콘텐츠 개발 △파일럿 강의 운영 △진로 및 활동 연계 4단계의 체계적인 과정의 프로그램을 운영한다. 프로그램 참여자들은 12주간의 전문 교육을 거쳐 문화예술강사로서의 소양을 갖추게 된다.

금정구종합사회복지관은 교육 장소를 제공하고, 지역 내 복지기관 등에서 직접 현장 실습을 할 수 있도록 지원한다. 교육을 수료한 여성들은 전문 문화예술강사로 활동하며, 지역사회의 문화 복지 사각지대를 해소하는 ‘복지 선순환’의 주역이 될 예정이다.

2022년부터 시작된 이 프로젝트를 통해 지금까지 총 75명의 수료생을 배출하고, 30여개 기관에 실습 기회를 제공하는 등 가시적인 성과를 거뒀다.

박순호 세정나눔재단 이사장은 “이번 사업은 패션기업의 자원을 활용해 여성들의 심리적 빈곤을 치유하고, 전문 인력으로 육성하는 진정성 있는 사회공헌 모델”이라며 “지역사회와 상생하며 소외계층이 실질적으로 자립할 수 있는 건전한 토대를 만들어 나가겠다”고 강조했다.

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