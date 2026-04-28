인니 자카르타 외곽서 열차 충돌…최소 14명 사망

인도네시아 수도 자카르타 외곽에서 27일(현지시간) 열차 두 대가 충돌해 최소 14명이 사망했다.
28일 인도네시아 철도공사(KAI)는 전날 오후 8시 50분께 자카르타에서 약 25㎞ 떨어진 서자바주 베카시 지역 철로에서 사고가 발생해 지금까지 14명이 숨지고 84명이 부상해 병원에서 치료를 받고 있다고 밝혔다.
바비 라시딘 KAI 사장은 자카르타-베카시 노선을 운행하던 통근 열차가 선로에서 택시 1대와 먼저 충돌한 뒤 자카르타-수라바야 노선을 운행하던 장거리 열차를 추돌했다고 설명했다.
구조 당국은 이 사고로 여성 전용 객차가 가장 큰 피해를 입어 희생자 전원이 여성이었으며 이들 대부분 열차 잔해에 깔렸다고 전했다.
또 구조대원들이 열차 금속 잔해를 절단하고 생존자를 끌어내는 등 구조 작업을 마쳤고 이제 더 이상 찾을 실종자는 없다고 덧붙였다.
승객 헤리야티는 남편과 통화하면서 역으로 자신을 데리러 와달라고 부탁하던 중 사고가 발생했다면서 "통화가 채 끝나지도 않았는데 열차가 충돌했다"고 로이터 통신에 말했다.
KAI는 사고 이후 이 역의 열차 운행을 중단하고 이날 예정된 장거리 열차 13편의 운행을 취소했다.
프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 이날 오전 베카시의 한 병원을 방문, 희생자들에게 애도의 뜻을 나타내고 이번 사고에 대해 신속한 조사를 약속했다.
프라보워 대통령은 정부가 약 1천800여개 철도 건널목의 안전을 개선하기 위해 고가도로·경비 초소 설치 등에 약 4조 루피아(약 3천420억원)를 투입하겠다고 약속했다.
인도네시아에서는 철도의 노후화 등으로 인해 열차 사고가 종종 발생한다.
2024년 1월엔 서자바주 반둥시에서 통근 열차와 급행열차가 충돌해 4명이 숨지고 수십명이 다쳤다. 2023년 11월에는 동자바주에서 열차와 미니버스가 충돌해 11명이 사망하기도 했다.
<연합>
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