국조특위, 김성태 출석 청문회 공방…與 "검찰 압박 수사" 野 "여당이 회유"

여야가 28일 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회' 종합청문회에서 쌍방울 대북송금 사건 조작기소 여부 등을 놓고 공방을 벌였다. 증인으로 청문회에 출석한 김성태 전 쌍방울 회장을 상대로 더불어민주당이 검찰의 강압 수사를 말하자 국민의힘은 여당의 증언 회유를 주장했다.

김성태 전 쌍방울 회장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

이건태 더불어민주당 의원은 이날 "윤석열 정권 정치검찰이 남욱 변호사 주리를 틀어 허위 진술을 받고 김성태 증인도 마찬가지로 압박 수사를 했다고 생각한다"며 "검찰 압박 조작 수사의 일종의 숙주가 된 희생물인가 하는 생각이 들었다"고 말했다.

이 의원은 김성태 증인 구치소 접견 녹취록을 제시하면서 "(김 전 회장이 수원지검 검사실을 지칭하며) '더 이상은 저것들하고 이야기할 게 없어. 저것들은 악마보다 못한 놈들이야' 등을 면회자에게 말했다"고 주장했다.

이에 김 전 회장은 "나이 어린 검사들이 압박한다고 해서 제가 위축될 사람은 아니다"라면서도 "제 가족들, 동료들 17명에 가까운 사람들이 구속됐다. 검찰이 어느 대기업을 수사하면서도 회사 내부자 열 몇 명을 구속시키지는 않을 것"이라고 말했다.

반면, 윤상현 국민의힘 의원은 "쌍방울 대북송금 사건의 본질은 경기도가 하는 스마트팜 사업 비용 500만 달러와 경기도 이재명 지사 300만 달러 방북 비용을 대납했다는 것"이라고 주장했다.

윤 의원은 "이재명 지사가 대통령이 되면 꿩 먹고 알 먹고, 즉 후원자로 하겠다는 목적 때문 아닌가"라고 덧붙였다. 그러면서 이재명 당시 경기도지사와 통화했는지 묻는 질문을 이어가자 김 전 회장은 재판이 진행 중인 사안에 대해 언급하기 힘들다고 답했다.

윤 의원이 "왜 나왔는지 모르겠다"며 "민주당 측 설득, 회유가 있었나. 누가 설득하고 회유했나"라고 거듭 물었다. 김 전 회장은 "전혀 그런 사실이 없다"고 선을 그었다.

김형동 국조특위 국민의힘 간사가 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 박성준 더불어민주당 간사에게 항의하고 있다. 뉴시스

민주당 의원인 서영교 국조특위 위원장은 "그렇지 않아도 (김 전 회장이) 검찰로부터 엄청난 압박을 받았을 텐데 의원까지 그런 발언을 하면 안 된다"고 제재에 나섰다.

이날 청문회를 마친 특위는 오는 30일 전체회의를 열고 국정조사 결과보고서를 채택한 뒤 위증 및 불출석 증인 고발을 진행한다는 방침이다.

국조특위 여당 간사인 박성준 의원은 "국정조사를 하면서 윤석열 정권에서 일어난 조작 관련한 것을 보면 한 편 영화와 오버랩이 된다"며 "윤석열 정권에서 공작이 일어났다는 것을 확인하는 자리였고 그게 청문회를 통해 낱낱이 드러나고 있다"고 했다.

야당 간사인 김형동 국민의힘 의원은 "한 달여 동안 저희가 이 국조특위를 통해서 확인한 것은 이른바 쌍방울 대북송금 그리고 서해 공무원 피살 등 주요 건에 현재 이재명 대통령께서 관여됐다는 사실"이라고 강조했다.

<뉴시스>

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