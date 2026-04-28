일본은행, 기준금리 3회 연속 동결…0.75% 유지

일본 중앙은행인 일본은행은 28일 금융정책결정회의에서 기준금리를 0.75%로 동결했다고 니혼게이자이신문(닛케이) 등이 보도했다.

일본은행은 지난해 12월 금리를 0.5%에서 0.75%로 인상한 이후 이번까지 3회 연속 동결했다.

중동 정세 긴장과 유가 상승이 일본 경제와 물가에 미칠 영향을 아직 판단하기 어렵다고 보고 추가 금리 인상을 보류한 것으로 보인다고 닛케이는 분석했다.

일본은행은 금리 인상 여부를 판단할 때 일시적인 변동 요인을 제외한 기조적 물가 상승률의 동향을 중시한다.

일본은행은 긴장이 고조된 중동 정세와 유가 상승은 경기 둔화를 통해 기조 물가를 끌어내릴 가능성이 있는 한편, 가계와 기업의 기대 인플레이션을 자극해 기조 물가를 끌어올리는 시나리오도 있을 수 있다고 설명해왔다.

신문에 따르면 유가 상승 등이 기조 물가를 끌어올릴 수 있다는 견해가 일본은행 내부에서 나오고 있지만, 그 정도와 지속성에 대해서는 아직 판단이 어렵다는 의견도 적지 않다.

일본은행이 금리 인상에 신중한 입장이라는 인식이 시장에 확산될 경우 엔화 약세가 가속화될 위험도 있다.

우에다 가즈오 일본은행 총재는 이날 오후 3시 30분께 기자회견을 열고 금리 동결 배경과 향후 통화 정책 방향에 대해 설명할 예정이다.

한편 이날 일본은행은 3개월마다 발표하는 '경제·물가 정세 전망(전망 보고서)'도 내놓을 계획이다. 이번 보고서에 실리는 2026회계연도(2026년 4월∼2027년 3월) 신선식품을 제외한 소비자물가지수(CPI) 상승률 전망치는 유가 상승을 반영해 상승할 가능성이 높다고 닛케이는 덧붙였다.

<뉴시스>

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