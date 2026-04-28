해진공, 2년 연속 ‘블루본드’ 발행

한국해양진흥공사(해진공)는 전날 전 세계 투자자를 대상으로 3억달러 규모의 블루본드를 발행했다고 28일 밝혔다.

블루본드는 바다 환경을 보호하거나 지속 가능한 해양 산업을 위한 투자 자금 조달을 위해 발행하는 채권이다.

한국해양진흥공사가 지난 27일 3억달러 규모의 블루본드를 발행에 성공했다. 사진은 해진공 CI다. 한국해양진흥공사 제공

이번 블루본드 발행에 전 세계 189개 기관이 참여해 총 40억3000만달러 규모의 주문이 접수됐고, 이를 통해 최초 제시된 금리보다 최종 발행금리를 40bp(0.4%포인트) 낮추는 성과를 거뒀다. 또 국내에서 2년 연속 발행된 블루본드로, 해진공이 처음 발행한 변동금리부 블루본드다. 변동금리 채권은 시장 상황에 따라 금리가 바뀌는 방식으로, 금리가 빠르게 변하는 시기에 더 유리하게 자금을 조달할 수 있는 장점이 있다.

해진공은 블루본드 발행으로 확보한 자금을 올해 예정된 친환경 연료 추진선 도입과 같은 친환경 해양산업 프로젝트에 투입할 예정이다.

이번 채권 발행은 최근 중동 전쟁으로 국제 금융시장이 불확실한 상황에서 거둔 결실이라는 점에서 큰 의미가 있다고 해진공은 설명했다. 특히 지금까지 발행한 글로벌 공모 채권 중 가장 많은 주문량이로, 역대 최저금리라는 기록을 남겼다.

안병길 해진공 사장은 “어려운 국제 금융 환경 속에서 해진공의 건전한 재무 구조와 ESG(기업의 환경·사회·지배구조) 경영 노력이 세계 시장에서 인정받은 결과”라며 “확보된 자금을 바탕으로 해운 산업의 친환경 전환을 가속화하고, 대한민국 해양 금융의 글로벌 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

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