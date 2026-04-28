전남도, 이차전지용 화학소재 특화단지 도전…2조6000억 투자 추진

전남도가 글로벌 공급망 재편에 대응하기 위해 이차전지용 고기능 화학소재 공급망 구축에 나섰다.

전남도는 산업통상자원부의 ‘소재·부품·장비 산업 특화단지’ 지정 공모에 ‘이차전지용 화학산업 특화단지’ 조성 계획을 제출했다고 28일 밝혔다.

여수국가산업단지 전경. 전남도 제공

이번 특화단지는 여수국가산단을 중심으로 율촌제1산단과 세풍산단을 연계해 구축된다. 화학소재 앵커기업 3곳과 협력기업 37곳, 수요기업 2곳 등 총 42개 기업이 참여하며, 민간 투자와 기술개발을 포함한 총사업비는 약 2조6000억원 규모다.

전남도가 공모에 나선 배경에는 배터리 핵심 소재의 해외 의존도가 높다는 구조적 한계가 있다. 전극 바인더, 카본블랙, 패키징 소재 등 주요 고기능 화학소재 상당수가 글로벌 공급망에 의존하고 있어 국제 정세 변화에 따라 산업 경쟁력이 흔들릴 수 있다는 우려다.

전남은 국내 최대 석유화학 집적지인 여수국가산단을 기반으로 기초 화학원료 공급체계를 갖추고 있으며, 광양항을 통한 물류 경쟁력과 이차전지 소재 가공 인프라까지 확보하고 있다. 이를 통해 원료 생산부터 가공·소재화까지 이어지는 전주기 공급망 구축이 가능하다는 평가다.

특히 전극 바인더, 도전재용 카본블랙, 방열·절연 소재, 패키징 소재 등 고부가 제품 중심의 자립화를 추진해 국내 배터리 산업 경쟁력 강화와 공급망 안정에 기여할 것으로 기대된다.

전남도는 향후 평가에 대비해 산·학·연 협의체를 중심으로 정부 및 국회와 협력을 강화하고, 특화단지 최종 지정을 위한 대응에 행정력을 집중할 계획이다.

김기홍 전남도 전략산업국장은 “전남은 이차전지용 화학소재 공급망을 완성할 수 있는 최적지”라며 “이번 특화단지 지정은 국가 첨단산업 경쟁력과 경제안보를 좌우할 중요한 과제인 만큼 반드시 성과를 내겠다”고 말했다.

한편 산업통상자원부는 2030년까지 소재·부품·장비 산업 특화단지 10곳을 추가 지정할 계획이며, 이번 공모는 6월까지 평가를 거쳐 7월 중 최종 선정이 이뤄질 예정이다.

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