머스크·올트먼 소송전 시작…"사기꾼"·"질투심" 장외 공방

오픈AI를 상대로 소송을 제기한 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 소송 시작 당일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 샘 올트먼 오픈AI CEO를 '사기꾼'이라고 공격했다.



머스크 CEO는 27일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "스캠(Scam·사기) 올트먼과 그레그 스톡먼(Stockman·주식맨)이 공익단체를 훔쳤다. 더 이상 말이 필요없다"고 비난했다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 샘 올트먼 오픈AI CEO. AFP·로이터연합뉴스

올트먼 CEO의 이름인 샘(Sam)과 그레그 브록먼 오픈AI 사장의 성인 브록먼(Brockman)을 조금씩 고쳐 이들이 사기를 통해 오픈AI에서 주식 등 부당 이득을 취한 것처럼 조롱한 셈이다.



머스크는 이번 소송에 대해 "근본적인 질문은 간단하다. 공익단체를 약탈해도 괜찮다는 법적 선례를 미국에 남기고 싶은가"라고 물으면서 "내가 공공의 이익을 위해 오픈AI를 시작하고 자금을 지원했으며 핵심 인재를 영입하고 스타트업을 성공시키는 방법을 모두 가르치고 나자 그들은 그 공익단체를 훔쳐갔다"고 주장했다.



그는 지난 2016년 스타트업 지원단체인 'Y콤비네이터' 사장을 맡았던 올트먼 CEO가 자신을 인터뷰하며 오픈AI에 관해 물어본 영상을 이날 X에 재게시하기도 했다.



그러나 법정 밖에서 올트먼을 겨냥해 '사기 공세'를 펼친 것과 달리 머스크 측은 이번 재판을 앞두고 정작 '사기'와 '추정 사기' 관련 주장을 취하했다고 미 경제방송 CNBC가 이날 전했다.



머스크 측은 당초 2024년 올트먼 CEO 등이 사기를 포함해 26가지 잘못을 저질렀다며 소송을 제기했으나, 이후 상당수를 자진 철회해 현재는 '부당이득'과 '공익신탁위반' 두 가지만 재판 쟁점으로 남아 있다.



머스크 측은 사기 관련 주장을 소송에서 제외한 데 대해 '재판 절차를 간소화하기 위한 것'이라고 설명했다.



이날 소송 절차가 시작된 캘리포니아 북부연방지법 오클랜드지원에서는 이번 사건을 담당할 배심원단 9명이 선정됐다.



재판을 맡은 이본 곤살레스 로저스 판사는 배심원의 평결이 판사에게 법적 구속력이 없는 권고 수준의 효력을 가지며, 최종 판결은 자신이 내리게 될 것이라고 설명했다.



이번 재판 과정에서 머스크·올트먼 두 CEO는 물론이고, 마이크로소프트(MS)의 사티아 나델라 CEO도 증인석에 설 것으로 예상된다. 오픈AI의 주요 투자자이자 2대 주주인 MS 법인은 머스크의 소송 대상 중 하나다.



또 머스크 CEO의 자녀 넷을 출산한 시본 질리스 전 오픈AI 이사도 증인으로 출석할 것으로 보인다.



곤살레스 로저스 판사는 배심원단이 위법 여부를 판단하는 '책임' 단계와 구제책을 결정하는 '구제' 단계 등 둘로 나눠 이번 재판을 진행하겠다고 예고했다.



그는 1단계인 '책임' 단계 재판이 다음 달 21일께 마무리될 것으로 전망했다. 본격적인 변론은 28일 시작된다.



오픈AI는 공식 X 계정을 통해 "진실과 법이 모두 우리 편인 법정에서 우리 사건을 다루기를 기다리고 있다"며 "이번 소송은 경쟁사를 방해하려는 근거 없는 질투심에서 비롯된 것"이라고 밝혔다.



올트먼 CEO와 브록먼 사장은 이날 법정에 출석했으나 머스크 CEO는 모습을 드러내지 않았다.



머스크 CEO는 앞서 오픈AI가 비영리 단체로 운영하겠다는 약속을 어기고 영리를 추구할 수 있는 기업이 되면서 자신이 피해를 봤고, 이 과정에서 올트먼 CEO와 브록먼 사장이 부당 이득을 챙겼다며 두 사람과 오픈AI·MS 두 법인을 상대로 소송을 냈다.



머스크 CEO는 이번 소송에서 올트먼 CEO와 브록먼 사장을 해임하고 1천340억 달러(약 198조원)에 달하는 부당이득을 비영리 단체인 오픈AI 재단에 환원할 것을 요구하고 있다.

<연합>

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