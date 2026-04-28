이상준 개그 뉴욕서도 통하네…스탠드업 계속 도전

코미디언 이상준이 미국 뉴욕에서 스탠드업코미디 공연을 했다.

소속사 큐브엔터테인먼트는 이상준이 지난 25~26일 미국 뉴욕 더 마르키 아스토리아(The Marquee Astoria)에서 '이상준쇼 인 NYC'를 열었다고 했다. 소속사는 "올해 데뷔 20주년을 맞은 이상준의 첫 미국 스탠드업코미디 무대인 점이 의미가 있다"고 했다.

이상준은 지난해 5월 유튜브 채널 '이상준쇼'를 만들어 스탠드업코미디에 도전하는 과정을 그리고 있다. 국내 공연은 연달아 매진돼왔다.

'이상준쇼' 고양·서울·UNSCRIPTED 등에서 매진을 기록하며 누적관객수 약 4000명을 돌파했다. 전국 10개 도시에서 열린 '이상준쇼 44'는 전석 매진과 누적관객수 약 1만8000명을 기록했다. 이어 '이상준쇼-빌드업' '노마스크' '솔로파티' '크루즈 스페셜'까지 연달아 매진됐다.

이상준은 다음 달 30~31일 연세대학교 신촌캠퍼스 대강당에서 '이상준쇼-상준카세'를 연다.

<뉴시스>

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