“K-웨딩이 인구 위기 해법”…대구 달서구 ‘결혼 새마을운동’에 전 세계가 주목

대구 달서구가 추진 중인 이색 결혼 장려 정책이 저출생 늪에 빠진 국제사회의 새로운 대안으로 떠오르고 있다. 단순한 현금 지원을 넘어선 ‘공동체 중심 모델’이 해외 유력 언론의 조명을 받으며 글로벌 확산 가능성을 증명하고 있다.

28일 달서구에 따르면, 최근 캐나다 국영 방송 CBC가 구의 결혼 장려 정책인 ‘잘 만나보세, 뉴(New) 새마을운동’을 집중 취재했다. 지난해 세계적 경제지 월스트리트저널(WSJ)이 해당 정책을 비중 있게 다룬 데 이어, 해외 언론과 기관들의 문의가 잇따르고 있는 것이다.

이태훈(왼쪽) 구청장이 캐나다 CBC 방송과 인터뷰에서 ‘잘 만나보세, 뉴 새마을운동’ 등 결혼장려 정책을 설명하고 있다. 대구 달서구 제공

해외 언론이 주목하는 달서구의 비결은 ‘뉴(New) 새마을운동’이다. 이는 1970년대 국가 재건의 동력이었던 새마을운동을 현대적으로 재해석한 모델이다. 핵심은 ‘민∙관 협력’이다. 구청이 주도하고 지역사회가 뒷받침하며 청년들의 만남을 가로막는 사회적 장벽을 허무는 데 집중한다.

공공기관이 보증하는 안전한 만남 기회를 제공하고 주민들이 ‘성사 커플’을 함께 축하하는 공동체 분위기 조성, 단순 매칭을 넘어 결혼과 정착까지 이어지는 원스톱 체계가 특징이다. 앞서 달서구는 2016년 전국 최초로 결혼장려팀을 신설한 이후 청년 만남 프로그램, 공공개방 결혼식장 운영, 예식물품 대여, 청년부부 결혼축하금 지원, ‘출산 붐(BooM) 달서’ 등 다양한 정책을 추진해 왔다.

이런 정책들은 결혼 준비 부담을 낮추고 가족에 대한 긍정적 인식을 확산하는 데 기여하며, 전국 지자체의 벤치마킹 사례로 이어지고 있다. 이태훈 달서구청장은 “저출산 문제는 전 세계가 함께 해결해야 할 공동 과제”라며 “사람과 사람의 연결, 공동체의 힘을 기반으로 한 달서구의 정책이 하나의 해법이 될 수 있도록 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지