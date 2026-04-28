현대로템, 폴란드형 K2 전차 현지 생산 계약 체결

현대로템은 지난 27일(현지 시간) 폴란드 바르샤바에서 국영 방산그룹 PGZ 산하 방산 업체인 부마르 와벤디와 폴란드형 K2 전차인 K2PL 및 구난전차에 대한 현지 생산·정비 협력 계약식을 진행했다고 28일 밝혔다.

이번 계약식은 지난해 8월 체결된 폴란드 K2 전차 2차 이행계약의 핵심인 폴란드형 K2 전차와 구난전차의 현지 생산·정비 사업 세부 사항을 확정하고자 마련됐다.

폴란드 바르샤바에서 열린 K2 전차 K2PL 및 구난전차 현지 생산·정비 협력 계약식에서 이용배 현대로템 사장(오른쪽), 모니카 크루첵 부마르 사장(왼쪽)이 기념촬영을 하고 있다. 현대로템 제공

개척전차, 교량전차 등 나머지 계열전차에 대한 현지 생산도 추후 논의될 예정이다.

폴란드형 K2 전차는 현지 소요에 맞게 개조‧개발된 ‘맞춤형 전차’로 K2 전차 플랫폼이 처음으로 적용되는 폴란드형 계열전차들과 함께 추후 현지 생산될 예정이다.

이번 계약의 핵심은 폴란드형 K2 전차의 현지 조립 생산 협력이다.

이와 함께 맞춤형 현지화 전략으로 전차에 탑재될 일부 장비를 폴란드산으로 적용하는 ‘폴리쉬 솔루션(Polish Solution)’이 담겼다.

승무원이 전차 내부에서도 앞뒤 상황을 감시할 수 있게 하는 전후방카메라, 전차의 위치와 자세 정보를 측정해 정밀한 이동과 사격을 가능하게 하는 관성항법장치 등 전차에서 중요한 역할을 하는 장비들이 폴란드산으로 탑재되는 만큼 현지 방산 경쟁력 강화에 일조할 것으로 기대된다.

현지에서 현대로템이 수행하는 폴란드군 K2 전차 정비 사업에 부마르 인력이 함께 참여하는 파견 실습안도 이번 계약에 담겼다.

현지 생산 착수 전부터 정비 기술을 조기에 내재화하고 사업 역량을 쌓을 수 있게 지원하려는 현대로템의 의지가 반영됐다.

현대로템은 이번 계약을 계기로 부마르를 비롯한 현지 방산 업체들과의 중장기적 협력 관계를 공고히 할 예정이다.

원활한 사업 관리 역량을 바탕으로 현지 생산 체계 고도화에 속도를 내고 2차 이행계약 역시 차질 없이 완료해 폴란드가 유럽 내 K2 전차 생산 허브로 도약할 수 있도록 모든 역량을 쏟겠다는 구상이다.

앞서 현대로템은 폴란드 K2 전차 1차 이행계약분을 수개월씩 조기 출고하거나 적기에 공급하며 사업 역량을 입증한 바 있다.

향후 폴란드가 K2 전차 생산 허브로 발전할 경우 장기적으로 국내 방산 생태계에도 새로운 성장의 기회가 될 전망이다.

현대로템과 협력사들이 K2 전차 수출 사업에 함께 참여하며 성과를 나누고 유럽을 비롯한 해외 진출의 교두보를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.

현대로템은 지난달 협력사들과의 동반성장을 위한 상생협력 추진전략을 발표한 바 있다.

상생성과공유제 도입 및 동반성장펀드 확대를 중심으로 한 금융지원안을 비롯해 2년간 2000억원 규모의 협력사 연구개발 투자, 상생협력 담당 조직 신설 등 국내 방산 생태계 발전을 위한 실질적인 지원안을 마련했다.

현대로템 관계자는 “이번 계약으로 부마르와의 협력을 강화해 K2 전차의 첫 해외 생산을 뒷받침할 실질적인 현지 생산 계획을 수립하고 폴란드 K2 전차 사업 확대의 발판을 마련했다”며 “협력사들과 함께 품질 안정화와 적기 군수지원에 만전을 기해 폴란드 국가 안보와 산업 경쟁력 강화에 기여하고 국내에서도 지속가능한 방산 생태계 조성에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

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