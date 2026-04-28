떡볶이에 바퀴벌레 추정 이물질…삼첩분식 “진심으로 사과”

전국 매장 위생 점검…재정비 시행 약속
게시자, 이후 본사 사과 받고 원글 삭제
분식 프랜차이즈 떡볶이에서 바퀴벌레가 나왔다는 주장에 해당 프랜차이즈 본사가 공식 사과했다.
삼첩분식은 27일 공식 사회관계망서비스(SNS)에 올린 사과문에서 “위생 문제로 고객님께 큰 불쾌감과 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “내용 확인 직후 해당 매장은 즉시 영업을 중단했다”며 “전문 방역 실시와 함께 매장 전반의 위생을 점검하고, 원인을 확인하고 있다”고 설명했다.
피해를 본 고객의 환불과 불편에 끝까지 책임있게 대응하겠다면서, 삼첩분식은 “이번 사안을 단순한 특정 매장의 문제가 아닌 브랜드 전체가 경각심을 가져야 할 사안으로 무겁게 받아들이고 있다”고 고개 숙였다. 이에 전국 매장 대상 긴급 위생 점검과 관리 기준 재정비 시행을 약속하고, 정기 점검과 교육 시스템 강화도 강조했다.
앞서 SNS 중 하나인 스레드에는 삼첩분식 떡볶이에서 바퀴벌레가 나왔다며, 떡볶이 값만 환불받았다는 내용의 글이 올라왔다.
글을 올린 A씨는 “불금에 혼자 맛있는 것 좀 먹으려고 했는데 혼자 먹으려는 게 그렇게 죄였냐”며 “제가 뭘 잘못했을까. 저는 배가 고팠을 뿐인데 저에게 왜 이런 시련을 주시냐”고 토로했다. 글과 함께 공개된 사진에는 배달 용기 속 떡볶이에 바퀴벌레로 추정되는 이물질이 담겼다. A씨는 “가게 측에서 떡볶이만 부분 환불 처리했다”며 “저는 정말 억울하다. 내 하루 돌려내라”고 분통을 터뜨렸다.
이후 본사의 사과를 받고 앞서 올린 글을 삭제한 것으로 알려진 A씨는 “더 이상의 과도한 비난이나 추측은 자제해주시면 감사하겠다”는 추가 글을 남긴 것으로 전해졌다.
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