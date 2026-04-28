국립강원전문과학관, 5월 2일부터 어린이날 축제

국립강원전문과학관은 가정의 달을 맞아 온 가족이 함께 과학을 즐길 수 있는‘과학으로 놀자! 어린이날 축제’를 오는 5월 2일부터 5일까지 4일간 개최한다고 28일 밝혔다.

주요 체험 프로그램으로는 DNA 야광 팔찌 만들기·가죽라벨 DIY· 컬러링 카네이션·태양 관측 안경 만들기가 진행된다. 실내놀이터 및 반응속도 체험 이벤트·과학관 로고 찾기 미션 이벤트 등 다양한 이벤트가 재미를 더할 전망이다.

국립강원전문과학관 행사 포스터. 국립강원전문과학관 제공

특별 프로그램으로는 2∙3일 오후 1∙3시, 하루 2회씩 과학마술쇼가 펼쳐진다.

어린이날 오후 2시에는 과학커뮤니케이터 이정모 관장 초청 특별 강연이 열린다. 방송과 저술 활동으로 잘 알려진 이 관장은 이번 강연에서 ‘남극과 과학’을 주제로 극지 연구와 과학 이야기를 어린이의 눈높이에 맞춰 쉽고 흥미롭게 풀어낼 예정이다. 사전 참가 접수 학생에게는 저자 사인이 담긴 도서가 선착순 배부될 예정이다.

자세한 내용은 국립강원전문과학관 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

손석준 관장은 “가정의 달을 맞아 가족이 함께 즐길 수 있는 과학 프로그램을 마련했다”며 “과학을 체험하며 온가족이 즐거운 추억을 쌓는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

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