팽현숙 "최양락 안면거상·박피·모발이식·쌍커풀 시술해"

코미디언 최양락이 안면거상은 물론 박피·모발이식 등 각종 성형수술을 했다고 말했다.

최양락은 27일 방송한 tvN STORY 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에서 아내인 코미디언 팽현숙과 일상을 공개했다.

팽현숙은 남편 옷을 직접 골라 준다고 하며 "내가 어디를 가게 되면 코디를 미리 해둔다. 옷은 그렇게 입지만 얼굴이 문제"라고 해 웃음을 자아냈다.

이영자는 "못생긴 얼굴은 아니다"고 하자 팽현숙은 "피부가 안 좋았다. 여드름 자국이 많았다"고 말했다.

그러면서 "쌍커풀 수술도 했다. 매몰법으로 했는데 피부가 두꺼우면 풀린다. 그래서 절개법으로 다시 했다. 쌍커풀 수술만 2번 했다"고 덧붙였다.

팽현숙은 또 "얼마 전엔 당겼다. 32바늘 안면거상술을 했다"고 했다.

이어 "몇 달은 20대 같았다. 그런데 앞머리가 M자로 빠지더라. 5200모를 심었다. 입꼬리 수술도 했다"고 말했다.

최양락은 박피 시술을 18번 받았다고 했다. 그는 "그걸 해서 이 피부다. 귤껍질이라고 하고 멍게라고 했다"고 말했다.

<뉴시스>

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