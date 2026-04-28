‘서울대 출신’ 래퍼 제리케이, 뇌종양 투병 중 별세

사진=제리케이 SNS

래퍼 제리케이(Jerry.k·김진일)가 뇌종양 투병 중 지난 27일 별세했다. 향년 42세.

고인은 지난 2024년 5월 자신의 인스타그램을 통해 "갑자기 뇌종양 진단을 받고 수술 뒤 회복하고 있다"고 썼었다.

제리케이는 서울대 언론정보학과 출신으로 2004년 온라인에 EP '일갈' 공개 후 활동을 시작했다. 2008년 정규앨범 '마왕'으로 이름을 알렸다.

초창기 신문 기사에 모티브를 얻어 노동 등 사회문제에 대한 날카로운 비판을 담은 곡들을 선보였다. 정치, 교육, 사회구조, 환경 등에 대한 가사를 담은 '마왕'이 대표적으로 이 앨범을 통해 '마왕' '독설가' 등의 수식이 붙었다.

2009년 금융권 대기업에 입사, 2년여간 직장인 생활을 했다. 2011년 안정된 직장을 버리고 '사직서'라는 곡을 공개하며 힙합 신으로 돌아와 화제가 됐다. 2011년 해체한 소울컴퍼니의 원년 멤버이기도 하다.

2012년 발매한 정규 2집 '트루 셀프(TRUE SELF)'에서 청춘에게 눈을 돌렸다. 이후에도 2016년 내놓은 정규 4집 '감정노동'에 싱어송라이터 우효가 피처링해 전화 상담원의 삶과 감정을 다룬 '콜센터(feat. 우효)'를 싣는 등 다양한 사회 문제에 대해 성숙한 시선을 공유했다. 2020년 정규 5집 '홈'을 발표했다.

정규 3집 '현실, 적'으로 제12회 한국대중음악상 최우수 랩·힙합 음반 부문, 정규 4집 타이틀곡 '콜센터 (feat. 우효)'로 제14회 한국대중음악상 최우수 랩·힙합 노래 부문 후보에도 올랐다.

2020년에는 일상의 회복과 평온을 담은 정규 5집 '홈'(HOME)도 선보였다.

빈소는 신촌세브란스병원 장례식장에 마련됐으며, 발인은 29일이다.

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