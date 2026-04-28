고준희, 20년 모은 에르메스 공개…"지금은 돈 없어 못 산다"

배우 고준희가 보유하고 있는 에르메스 가방을 공개했다.

27일 유튜브 채널 '고준희GO'에는 '고준희가 20년간 모은 에르메스 백 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고준희는 "에르메스 편을 준비하라고 해서 제가 전에 샤넬 편을 한 번 한 것처럼 엄마랑 같이 쓰는, 집에 있는 에르메스를 다 모아봤다"고 했다.

고준희는 진열한 명품백을 바라 보면서 "아마 엄마가 드시는 가방이 더 많을 것"이라고 했다.

고준희는 제작진이 가격대를 묻자 "지금 시세와 그때 가격이 다르다"며 "지금 가격으로는 저도 못 산다"고 말했다. 그는 가방을 사게 된 과정을 설명하며 "에르메스 가방은 타이밍"이라고 강조했다.

고준희는 제작진이 "또 살거냐"고 묻자 "돈이 있으면 사는데, 돈이 없다. 최근에도 일본에 있는 친구한테 연락이 왔다. 그래서 돈이 없다고 했다. 지금 살 수 없다"고 했다.

그는 가족 선물을 위해 에르메스를 처음 구입했다고 전했다. 그는 "20대 중반에 파리에서 처음 샀다. 엄마 선물로 사면서 에르메스를 시작하게 됐다"고 했다.

고준희는 가방 구매 시기에 대해 "다 20대 중후반에 산 거라고 보면 된다. 그때부터 돈을 좀 벌기 시작했다"고 했다.

<뉴시스>

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