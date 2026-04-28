디카페인만 골랐는데…커피 2~3잔, ‘뇌 기능’ 결과 갈렸다

출근길 카페 앞. 메뉴를 고르다 보면 한 번쯤 멈추게 된다. 디카페인을 고를지, 그냥 늘 마시던 커피를 집을지. 익숙한 선택 하나가 생각보다 다른 결과로 이어질 수 있다는 분석이 나왔다.

아메리카노를 들고 이동하는 시민들. 카페인과 뇌 기능의 관계를 둘러싼 연구가 이어지고 있다. 게티이미지

최근 연구 흐름을 보면 기준은 커피 종류보다 그 안에 들어 있는 성분 ‘카페인’에 가까웠다. 같은 커피라도 카페인이 있느냐 없느냐에 따라 결과가 갈리는 흐름이 반복 확인됐다.

하루 2~3잔 정도 커피를 마신 집단에서는 인지기능 저하 위험이 상대적으로 낮은 경향이 확인됐다. 반면 디카페인 커피를 마신 경우에는 같은 수준의 연관성이 뚜렷하게 나타나지 않았다.

국내 상황도 가볍지 않다.

28일 중앙치매센터에 따르면 2024년 기준 65세 이상 치매 유병률은 9.25%로, 고령층 10명 중 1명 수준까지 올라온 수치다. 환자 수는 2026년 전후 100만명 규모에 근접할 것으로 전망된다. 일상적인 선택 하나까지 다시 보게 되는 이유다.

◆카페인이 만든 차이…장기 추적 연구에서 반복됐다

이 흐름은 특정 연구 하나에서 나온 결과가 아니다. 하버드 의대·보건대학원 계열 코호트를 포함한 여러 장기 추적 연구에서 비슷한 패턴이 반복됐다.

수만명 규모 참여자를 장기간 관찰한 분석에서도 카페인이 포함된 커피를 꾸준히 마신 집단에서 인지기능 저하 위험이 낮은 경향이 확인됐다. 특히 하루 2~3잔 수준에서 이런 흐름이 비교적 안정적으로 나타났다.

이 차이는 ‘커피를 마시느냐’보다 ‘무엇이 들어 있느냐’에서 갈리고 있었다. 익숙하게 마시던 한 잔의 기준이, 생각보다 다른 데 있었다.

다만 이 결과가 곧바로 치매를 예방한다는 의미로 이어지는 건 아니다. 식습관이나 운동, 수면 같은 생활 요인이 함께 작용했을 가능성도 있다. 연구진 역시 커피라는 음료 자체보다 ‘카페인’이 주요 변수일 가능성에 주목하고 있다.

◆디카페인은 왜 달랐나…작용 방식의 차이

디카페인 커피에서 같은 흐름이 뚜렷하게 나타나지 않은 이유도 이 지점과 맞닿아 있다. 카페인은 뇌의 아데노신 수용체를 차단해 졸림 신호를 억제하고 신경 활동을 일시적으로 높이는 역할을 한다.

이 과정이 집중력이나 정보 처리 속도에 영향을 줄 수 있다는 해석이 나온다. 물론 커피에는 항산화 물질 등 다양한 성분이 함께 들어 있어 단일 요인으로 단정하기는 어렵다.

실제로 연구마다 결과가 완전히 일치하지 않는 것도 이 때문이다. 중요한 건 단순 비교가 아니다. 디카페인이 나쁘다는 의미가 아닌, 작용 방식이 다르다는 점이다.

◆결국 기준은 ‘양’ 아닌 ‘반응’

섭취량을 무조건 늘리는 건 또 다른 문제다. 카페인을 분해하는 속도는 개인마다 다르다. 어떤 사람은 한 잔에도 수면이 흔들리고, 어떤 사람은 여러 잔을 마셔도 큰 영향을 받지 않는다.

카페에서 커피를 주문하는 소비자들의 모습. 일상 속 선택 하나가 뇌 기능 변화와 이어질 수 있다는 점이 다시 주목받고 있다. 게티이미지

문제는 수면이다. 수면의 질이 떨어지면 장기적으로 뇌 기능 저하와 연결될 가능성도 있다. 위식도 역류 질환이나 심혈관 질환이 있는 경우라면 더 신중한 접근이 필요하다.

결국 기준은 잔 수가 아니라 몸의 반응에 가깝다. 같은 두 잔이라도 누구에겐 괜찮고, 누구에겐 잠을 건드린다. 오늘 마신 한 잔이 밤을 흔들지 않는 선, 그 정도가 각자에게 맞는 기준이다.

국내 대학병원 신경과 전문의는 “카페인은 적정량에서 각성과 집중에 도움을 줄 수 있지만, 수면을 방해하는 순간 오히려 인지 기능에 부정적인 영향을 줄 수 있다”며 “개인별 수면 반응을 기준으로 섭취량을 조절하는 게 가장 현실적인 방법”이라고 말했다.

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